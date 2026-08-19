Awalnya, Bild, melaporkan bahwa kepindahan Milosevic ke SC Braga sudah hampir rampung. Pada Rabu malam, hal itu kemudian menjadi resmi. Milosevic menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 dengan klub kasta tertinggi Portugal yang ambisius tersebut.

Biaya transfer itu tampaknya sangat memuaskan para petinggi VfB, yang memang menganggap Milosevic, yang belakangan selalu dipinjamkan, sebagai kandidat kuat untuk dijual. Menurut Bild, Braga membayar hingga sembilan juta euro termasuk bonus untuk pemain berusia 21 tahun itu - jumlah tersebut berarti enam kali lipat dari 1,5 juta euro yang dikeluarkan Stuttgart saat memboyong Milosevic dari Vojvodina Novi Sad ke Bundesliga pada 2023. Jadi ini merupakan keuntungan transfer yang sangat disambut, sekaligus pemasukan penting bagi peserta Liga Champions tersebut.

Di VfB, pemain Serbia itu tak pernah benar-benar berhasil memenuhi potensinya meski punya bakat besar, dan dalam tiga tahun terakhir hanya mencatatkan enam pertandingan kompetitif untuk Die Schwaben. Dari Februari 2024 hingga akhir musim yang baru saja selesai, ia terus dipinjamkan karena minimnya prospek di Stuttgart: pertama ke FC St. Gallen di Swiss, lalu ke Partizan Beograd di tanah kelahirannya, Serbia, dan terakhir selama setengah musim masih di Bundesliga bersama Werder Bremen.

Udine kabarnya sempat ingin membajak Jovan Milosevic dari Braga

Setelah mencetak tiga gol dalam 13 penampilan untuk SVW, Milosevic kini lebih dulu kembali ke Stuttgart, tetapi pelatih Sebastian Hoeneß memang sudah tidak memasukkannya dalam rencana. Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir pencarian klub peminat untuk pemain yang sudah dua kali memperkuat tim nasional Serbia itu terus berjalan, meski kontraknya di VfB sejatinya masih berlaku hingga 2029.

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Udinese Calcio, klub ternama dari Serie A Italia, kabarnya sempat berupaya merebut Milosevic dari Braga pada detik-detik terakhir. Namun menurut Bild, kesepakatan final antara Stuttgart dan klub Portugal itu tercapai pada Rabu pagi.

Di Braga, yang finis di peringkat keempat liga domestik musim lalu, Milosevic berpeluang tampil di kompetisi Eropa. Untuk itu, calon klub baru sang penyerang masih harus melewati hadangan Austria Wien di play-off menuju fase liga Conference League.

Braga tampaknya sudah memburu Milosevic dengan intens selama beberapa pekan, dan pelatih Carlos Vicens disebut sangat menyukai gaya bermainnya. Namun, persaingan di lini depan klub Portugal itu juga cukup berat. Milosevic antara lain harus bersaing dengan eks talenta Barcelona Pau Victor dan mantan pemain Wolfsburg Jonas Wind, yang pindah ke Portugal secara gratis setelah VfL terdegradasi.