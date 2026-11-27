Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Stuttgart Ermedin Demirovic menanggapi spekulasi yang kian ramai tentang kemungkinan transfernya ke dua raksasa Serie A, Juventus dan AC Milan. Pemain timnas Bosnia itu muncul sebagai calon incaran klub-klub papan atas Italia setelah mengawali musim dengan produktif di Bundesliga dan kompetisi Eropa.

Iklan

Dari penakluk Italia menjadi incaran klub Serie A

Demirovic telah mengukuhkan diri sebagai salah satu striker paling produktif di sepakbola Eropa musim ini, sehingga namanya dikaitkan dengan sejumlah klub terbesar di benua tersebut. Penyerang Stuttgart itu sudah mencetak sembilan gol dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Empat golnya di Liga Champions terutama menarik perhatian para pemandu bakat di Italia.

Kekuatan fisik dan ketajaman penyelesaian akhir pemain berusia 28 tahun itu menjadikannya kandidat utama bagi klub-klub yang ingin memperkuat lini serang. Juventus dan Milan dilaporkan sama-sama memantau situasinya sembari mempertimbangkan tambahan pemain untuk lini depan masing-masing. Demirovic bukan sosok asing bagi penggemar sepakbola Italia. Ia berperan penting bagi Bosnia dalam play-off Piala Dunia awal tahun ini, ketika timnasnya menyingkirkan Italia asuhan Gennaro Gattuso.

Tersanjung oleh ketertarikan dua raksasa Serie A

Sang striker menanggapi spekulasi transfer yang kian ramai mengenai kemungkinan kepindahannya ke Serie A. Ia mengaku tersanjung mendapat perhatian dari dua klub terbesar di Italia. Di tengah laporan media Italia yang gencar mengaitkannya dengan potensi transfer ke Turin atau Milan, sang penyerang tetap tenang. Ia mengakui kebesaran klub-klub yang dikabarkan meminatinya tanpa membiarkan rumor itu mengganggu kiprahnya musim ini.

Demirovic menegaskan bahwa ia menghargai kabar yang mengaitkannya dengan Juventus dan Milan, tetapi untuk saat ini komitmennya tetap sepenuhnya kepada Stuttgart. "Apa pendapat saya tentang surat kabar Italia yang menulis bahwa Juventus dan Milan tertarik kepada saya?" katanya, seperti dikutip Tuttosport. "Keduanya klub besar. Saya merasa terhormat membaca kabar yang mengaitkan saya dengan mereka di media, tetapi fokus saya saat ini tertuju kepada Stuttgart."

Iklan Iklan

Juventus mencari tambahan kekuatan di lini serang

Meski Demirovic patut diperhatikan, ia saat ini bukan prioritas utama Juventus menjelang bursa transfer Januari karena klub tersebut tengah menghadapi situasi rumit di lini serang. Direktur olahraga klub, Cristiano Giuntoli, tengah menelaah daftar incaran yang mencakup opsi dari dalam maupun luar Italia.

Alexander Sorloth sudah lama diminati jajaran petinggi Juventus, tetapi cedera yang baru-baru ini dialaminya mempersulit rencana untuk segera merekrut pemain asal Norwegia itu. Sorloth mengalami masalah otot di kaki kanan yang bisa membuatnya absen selama lebih dari sebulan. Perkembangan ini mungkin memaksa klub asal Turin itu mempercepat upaya mendatangkan pemain lain, termasuk Demirovic atau Gianluca Scamacca dari Atalanta, meski Scamacca baru-baru ini disebut "tidak dijual".

Stuttgart mengincar kebangkitan penting melawan Frankfurt

Mengesampingkan rumor yang beredar tentang dirinya, Demirovic dan Stuttgart bertekad kembali meraih kemenangan setelah melalui periode yang mengecewakan. Mereka ditahan imbang Schalke di Bundesliga sebelum kalah dari Inter di Liga Champions. Stuttgart kini berpeluang menghidupkan kembali kiprah mereka di liga dan naik di klasemen akhir pekan ini saat menjamu Eintracht Frankfurt. Kemenangan akan cukup untuk membawa mereka melewati sang rival, yang saat ini berada satu posisi dan dua poin di atas mereka.