Striker Leicester City Jamie Vardy Ingin Pelihara Jerapah Atau Penguin

Kelompok kesejahteraan hewan PETA menyarankan Jamie Vardy agar tidak membeli seekor penguin atau jerapah setelah striker Leicester City itu menyatakan minatnya pada hewan peliharaan eksotis.

Vardy sendiri diketahui sebagai penyayang binatang, sebagaimana ia memiliki beberapa anjing dan ayam di kediamannya.

Tetapi usahanya untuk mengembangkan spesies yang lebih tidak biasa mungkin harus dihentikan jika dia mengikuti rekomendasi PETA.

Apa Yang Dikatakan?

“Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tetapi saya mencoba membeli seekor penguin untuk dimiliki di taman,” kata Vardy pada peluncuran buku anak-anak, Cedric the Little Sloth with a Big Dream, yang ia tulis bersama istrinya Becky.

“Itu lucu. Saya belum membeli satu. Namun, saat mencari, saya menemukan cara membeli jerapah dan segala jenis hewan eksotis, secara legal.”

Tanggapan PETA

Meski sulit untuk menebak apakah Vardy serius dengan perkataannya, tapi PETA melalui juru bicaranya menegaskan hewan eksotis dalam keadaan apa pun tidak boleh dimiliki sebagai peliharaan.

“[Jamie Vardy] pasti tahu itu bukan mainan atau hiasan taman,” kata Eilsa Allen atas nama organisasi tersebut.

“Penjualan hewan eksotis adalah salah satu sumber pendapatan kriminal terbesar di dunia. Hewan lah yang membayar harganya."