Striker Feyenoord Nacho Ferri mendapat kabar indah tak lama setelah peluit akhir berbunyi

Nacho Ferri pada Minggu siang ternyata tidak mencetak dua, melainkan tiga gol untuk Feyenoord saat menghadapi PEC Zwolle. Tak lama setelah kemenangan bersejarah 0-7 itu, pelatih Giovanni van Bronckhorst diberi tahu wasit Alex Bos bahwa gol pembuka juga akhirnya dicatat atas nama striker asal Spanyol tersebut.

Gol 0-1 awalnya dicatat sebagai gol bunuh diri Simon Graves, setelah Ferri melepaskan tembakan yang masuk ke belakang kiper melalui sentuhan bek PEC itu. “Saya baru saja diberi tahu wasit bahwa gol pertama juga diberikan kepada Nacho Ferri,” ujar Van Bronckhorst usai pertandingan kepada ESPN. “Bagus untuk dia karena dia mencetak hattrick.”

Bagi Ferri, itu berarti di Zwolle ia langsung menorehkan tiga gol resmi pertamanya untuk Feyenoord. “Kalau Anda seorang striker dan belum mencetak gol untuk tim baru Anda, maka satu gol selalu disambut baik. Apalagi tiga,” kata Van Bronckhorst, yang melihat penyerangnya semakin nyaman dengan kondisinya.

“Menurut saya dia jauh lebih bugar dibandingkan pada awal musim,” lanjut sang pelatih. “Karena itu kami juga bisa bermain dengan dia sebagai tumpuan: dia bisa menahan bola dan semakin baik dalam memilih posisi di kotak penalti. Karena itu pula dia mencetak tiga gol hari ini.”

Van Bronckhorst juga sangat puas dengan penampilan Feyenoord, yang benar-benar membuat PEC kewalahan sejak menit pertama. “Saya rasa kami bermain sangat bagus sejak menit pertama: sangat agresif, sangat dinamis, dan sangat cepat. Secara pribadi, ini mungkin babak terbaik yang pernah saya lihat dari tim saya.”

Menurut sang pelatih, dominasi itu terutama disebabkan permainan timnya sendiri. “Kami tidak memberi lawan ruang dan ketika kami kehilangan bola, kami nyaris langsung merebutnya kembali. Itu satu-satunya cara untuk benar-benar mendominasi pertandingan.”

Givairo Read dan Anis Hadj Moussa juga mendapat pujian dari Van Bronckhorst. “Hari ini Anda melihat kualitas Givairo: melakukan overlap, kerja sama di sisi kanan, muncul pada momen yang tepat, dan memberi assist. Secara fisik dan dalam bertahan pun dia mampu menjaga performanya, jadi bagi saya dia pemain yang sangat komplet.”

Hadj Moussa juga menyumbang peran penting dalam kemenangan telak itu lewat dua gol, tetapi terutama gambaran besarnya yang membuat Van Bronckhorst puas. “Hasil akhir dan tiga poin memang bagus, tetapi ini terutama cara yang ingin kami lanjutkan. Saya bilang kepada para pemain: ini adalah batas tertinggi kami, dan sekarang terserah kepada kami untuk mempertahankannya. Itulah yang paling sulit dan sekaligus tantangan yang ingin kami hadapi.”