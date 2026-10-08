Football Association (FA) menjatuhkan sanksi kepada Marin Sherif karena melanggar aturan E1.2, lapor media-media Inggris.Pemain yang empat kali memperkuat tim junior Belanda itu, yang bermain untuk Everton U-21, dijatuhi denda 5.000 poundsterling, atau sekitar 5.900 euro.

"Pemain tersebut mengakui bahwa ia telah melanggar aturan E1.2 FA dengan membiarkan, mengizinkan, atau memfasilitasi penempatan 61 taruhan pada pertandingan sepak bola," tulis FA. Taruhan itu dipasang antara 20 November 2024 dan 12 Februari 2026.

Menurut The Independent, Sherif mengakui bahwa taruhan tersebut, dengan total nilai taruhan hampir 2.000 pound (2.360 euro), dipasang dari sebuah akun atas namanya. Namun, ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasang taruhan itu sendiri. Hal itu diterima oleh FA.

"Dalam sidang komisi pengawas independen, turut dipertimbangkan pengakuan bersalah Sherif yang cepat setelah ia didakwa pada Agustus, kerja samanya dalam proses tersebut, serta 'penyesalannya yang tulus'," tulis The Independent.

Sherif yang kini berusia 20 tahun lahir di Liberia, tetapi tumbuh besar di Belanda. Penyerang setinggi 1,93 meter itu masuk ke akademi Almere City, tempat ia mencuri perhatian. Sejumlah klub meminatinya dan pada akhirnya Everton merekrutnya pada 2019.

Sherif berkembang di Liverpool dan sudah beberapa kali nyaris menjalani debut di tim utama. Sherif, yang terikat kontrak dengan Everton hingga pertengahan 2027, musim lalu dipinjamkan lebih dulu ke Rotherham dan kemudian ke Port Vale. Untuk kedua klub itu, ia mencetak masing-masing dua gol.

Pada 2023, ia empat kali memperkuat Belanda U-17. Pada Maret tahun itu, Sherif dipanggil untuk sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Eropa. Pemain berkaki kiri itu tampil mengesankan dan akhirnya dibawa ke Piala Eropa junior di Hungaria. Secara total, ia mengoleksi empat caps di level junior.



