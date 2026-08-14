Tolu Arokodare untuk pertama kalinya merespons dugaan insiden saat latihan Wolverhampton Wanderers. Penyerang Nigeria itu disebut duduk di lapangan latihan untuk memaksakan transfer, tetapi ia tidak mau memberi tahu Algemeen Dagblad apa yang sebenarnya terjadi.

BBC sebelumnya melaporkan bahwa Arokodare telah menimbulkan kehebohan di Wolves. Setelah sang penyerang tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga uji coba, ia disebut duduk di lapangan saat sesi latihan.

Menurut media lain, insiden itu tidak berhenti sampai di situ. Sehari kemudian, petugas keamanan bahkan disebut sampai dikerahkan untuk mencegah Arokodare kembali mengganggu latihan.

Algemeen Dagblad menanyakan cerita-cerita itu kepada striker baru Ajax tersebut, tetapi Tolu tetap bungkam. "Saya tidak bisa mengatakannya. Saya masih terikat kontrak dengan Wolves dan saya menghormati klub, para pemain, dan suporter."

Arokodare pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa ada lebih banyak hal di balik cerita itu daripada yang sejauh ini muncul ke publik. "Kebenaran suatu hari nanti akan terungkap. Jika tidak, maka Tuhan dan saya yang mengetahuinya."

Pesan perpisahan Wolves, yang secara menonjol menyebut kerja sama yang gagal itu, juga ikut dibahas. "Pernyataan itu dikirimkan kepada saya oleh seorang teman. Itu sudah mengatakan banyak hal. Saya masih bagian dari klub. Apa yang bisa saya katakan? Saya tidak ingin mendapat masalah."

Kemudian Tolu ditanya apakah, dengan apa yang ia ketahui sekarang, ada sesuatu yang ia sesali. Penyerang itu menjelaskan bahwa ia tidak akan keberatan untuk mengambil tanggung jawab jika memang benar ia telah melakukan sesuatu yang salah.

"Kalau begitu saya akan meminta maaf. Jika ada tiga kata yang tidak sulit bagi saya, itu adalah ‘please, thank you dan maaf’. Saya tidak akan pernah menertawakan itu. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, saya meminta maaf."