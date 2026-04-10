Staf teknis dan manajemen Barcelona mulai menarik pelajaran dari kekalahan yang diderita tim pada Rabu lalu dengan skor 2-0 melawan Atlético Madrid di Stadion Spotify Camp Nou, pada leg pertama perempat final Liga Champions, di mana terlihat jelas kelemahan dalam transisi pertahanan dan kemampuan menciptakan peluang serangan.

Menurut surat kabarCatalan Mundo Deportivo, ada kesimpulan di dalam klub mengenai perlunya mengubah cara bertahan, dengan mengambil contoh penampilan Bayern Munich melawan Real Madrid, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan raksasa Bavaria itu (2-1), Selasa lalu.

Tim Putih terkadang berhasil keluar dengan baik dari tekanan tinggi Bayern, dan di sini yang dilakukan tim Jerman adalah berlari secepat mungkin ke belakang untuk mundur, karena Real Madrid memiliki pemain-pemain cepat seperti Vinicius dan Mbappé; dan inilah yang dibutuhkan sepenuhnya dan yang harus dilakukan Barcelona juga, tanpa ragu atau tunda, menurut surat kabar Katalan tersebut.

Mengenai transfer yang dibutuhkan, (Mundo Deportivo) mencatat bahwa penampilan Julián Álvarez melawan Barcelona, di mana ia mencetak gol dari tendangan bebas, dengan jelas menunjukkan alasan ketertarikan klub Catalan padanya, namun juga menjelaskan bahwa Atlético mungkin akan mempertahankan penyerangnya dengan keras.

Kepastian transfer bintang Argentina ini akan bergantung pada seberapa besar keinginannya untuk mendesak agar hengkang, terutama mengingat kesulitan yang diperkirakan dalam meyakinkan manajemen "Los Rojiblancos" untuk melepaskan jasanya demi salah satu pesaing domestik.