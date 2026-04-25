Steven Berghuis menyampaikan pesan yang mengejutkan: 'Semoga NAC...'

Steven Berghuis memuji gol luar biasa yang dicetak Mika Godts setelah kemenangan 0-2 Ajax atas NAC Breda. Gelandang tersebut langsung menonton tayangan ulang dari ESPN dan membuat perbandingan yang menarik dengan Zlatan Ibrahimovic.

Ajax membangun fondasi kemenangan di babak pertama, di mana mereka mencetak gol melalui Oscar Gloukh dan Godts. Setelah jeda, tim hampir tidak bisa bermain sepak bola dan harus lebih banyak bertahan, namun NAC gagal mencetak gol. Akibatnya, keunggulan yang nyaman tetap terjaga.

Berghuis sangat jelas dalam analisisnya tentang pertandingan tersebut. “Di babak pertama kami sangat efektif dan memanfaatkan peluang dengan baik, tetapi babak kedua benar-benar buruk,” kata winger kanan Ajax itu. “Kami tidak bisa lagi bermain sepak bola dan tidak bisa mempertahankan bola di dalam tim, itu bukan level yang ingin kami capai.”

Pembicaraan segera beralih ke gol spektakuler Godts, yang melewati beberapa lawan dari setengah lapangan sendiri. Setelah Berghuis menonton ulang tayangan ulang di pinggir lapangan, ia membandingkannya dengan gol legendaris Ibrahimovic pada 2004 saat membela Ajax melawan NAC. Dengan senyum, Berghuis menarik kesimpulannya: “Gol Ibrahimovic lebih bagus, haha.”

Selama aksi itu sendiri, Berghuis sudah merasa bahwa apa yang terjadi sangat istimewa. “Saya masih ikut berlari, tapi Anda tahu: saya tidak akan bisa mendapatkan bola itu jika dia sedang dalam performa seperti itu. “Dia menyelesaikannya dengan fantastis dan dia memang sedang menjalani musim yang luar biasa, dia sangat penting bagi kami.”

Meskipun ada momen-momen indah, gelandang tersebut tetap kritis terhadap permainan setelah babak kedua dimulai. Ia menyoroti banyaknya situasi bola mati yang dimiliki NAC dan ketidakmampuan Ajax untuk keluar dari tekanan. “Saat itu, kita harus menjaga umpan-umpan pertama dengan baik, dan itu sama sekali tidak berhasil. Untungnya, pertahanan kita solid dan Maarten (Paes, red.) melakukan beberapa penyelamatan penting.”

Yang juga menarik adalah pesan penutup dari Berghuis, yang berkomentar tentang lawan. “Semoga NAC tetap bertahan di liga. Suasana di sana luar biasa dan saya menikmati malam ini di Breda.”