Sean Steur ternyata masih terus mengikuti Ajax dari dekat, demikian terlihat dari wawancara panjang dengan De Telegraaf. Gelandang Newcastle United itu terutama menikmati permainan satu pemain di tim asuhan Míchel.

Steur pindah ke Inggris dengan nilai hampir 30 juta euro, tempat sepak bola jauh lebih mengandalkan fisik ketimbang di Belanda. ''Dan permainannya juga sangat cepat. Tetapi Premier League memang kompetisi terbaik di dunia. Setiap pertandingan Anda harus tampil habis-habisan, tidak ada satu pun easy game. Itu hanya akan membuat Anda jadi lebih baik.''

Meski demikian, mantan pemain Ajax itu menikmati sepenuhnya pengalaman tampil di stadion-stadion Inggris. ''Saat bermain kandang di St James’ Park bersama para suporter kami, rasanya benar-benar luar biasa. Tetapi di laga tandang pun sangat menyenangkan. Saya rasa itu tidak akan pernah membosankan.''

Steur memang sepenuhnya fokus pada Newcastle United, meski Ajax tak pernah jauh darinya. ''Ajax adalah rumah saya selama sepuluh tahun dan akan selalu punya tempat spesial di hati saya. Omong-omong, saya menikmati permainan Julian Brandt, dia benar-benar pemain yang sangat indah untuk disaksikan.''

Gelandang yang dijual Ajax itu juga masih memiliki hubungan baik dengan Aaron Bouwman, yang menembus tim utama di Amsterdam musim ini. ''Kami tumbuh bersama di Ajax, sampai ke tim utama. Kami bahkan menjalani debut Liga Champions bersama, itu sangat spesial bagi saya.''

Steur baru-baru ini melihat Bouwman terpaksa keluar karena cedera dalam laga besar melawan PSV. ''Saya sempat terkejut dengan benturan dari Van Bommel itu. Ah, Aaron anak yang kuat, saya rasa dia akan kembali lebih cepat dari yang diperkirakan.''

Rekrutan bernilai jutaan euro milik Newcastle United itu akan bermain bersama Belanda U-21 melawan Slovenia U-21 pada Jumat malam. Tim asuhan Michael Reiziger wajib menang untuk menjaga peluang meraih tiket ke Kejuaraan Eropa U-21.