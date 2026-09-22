Steur menjelaskan alasan utama kepergiannya dari Ajax

Sean Steur tidak menyesali keputusannya meninggalkan Ajax pada musim panas lalu demi bergabung dengan Newcastle United. Gelandang Timnas Belanda U-21 itu sangat menikmati kiprahnya di Premier League, seperti dikatakannya dalam wawancara dengan ESPN.

"Syukurlah, saya benar-benar sangat menikmati semuanya," kata rekrutan senilai hampir 30 juta euro itu. "Saya senang. Dengan bagaimana semuanya berjalan, saya hanya bisa melihatnya kembali dengan rasa bahagia. Saya benar-benar merasa cocok di sana."

"Cara sepak bola dihayati di sana tentu saja next level. Saya belajar sangat banyak dari itu. Saya juga masih terus berkembang. Saya masih belum bisa bertahan selama sembilan puluh menit penuh. Jadi, itu masih harus lebih baik lagi," ujar Steur, yang sadar dirinya masih harus melangkah lebih jauh.

Tampaknya sempat menjadi sebuah pertaruhan untuk menukar Ajax dengan Inggris. Namun, untuk saat ini pertaruhan itu berjalan dengan baik. "Pilihan itu dibuat berdasarkan sedikit perasaan. Sulit untuk dijelaskan, tetapi utamanya adalah perasaan dan keyakinan yang mereka berikan kepada Anda."

Steur sempat terlihat akan memperpanjang kontraknya di Amsterdam, tetapi pada akhirnya pergi dari Ajax. "Di Ajax, ada sangat banyak hal yang berubah. Semua orang bisa melihat itu. Saya punya beberapa keraguan tentang seperti apa peran saya nantinya. Mereka memilih banyak pengalaman, dan itu tidak masalah."

"Pada akhirnya, saya pikir bagi saya pilihan terbaik adalah pergi ke tempat lain. Bagaimana percakapan itu berjalan (dengan Jordi Cruijff, red.)? Itu saya simpan untuk diri saya sendiri. Tetapi semuanya selalu berlangsung dengan cara yang penuh hormat," tegas pemain internasional Timnas Belanda U-21 tersebut.

"Sekarang saya sudah tidak banyak berhubungan lagi dengannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk Ajax dan dia. Saya juga bahagia, jadi saya telah membuat pilihan yang tepat," tutup Steur, yang pada Sabtu menang 2-1 atas Hull City.