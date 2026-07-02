Steijn sangat jujur mengenai hubungannya dengan Van Gaal saat di Ajax

Maurice Steijn hanya memiliki kenangan indah tentang kerja samanya dengan Louis van Gaal di Ajax. Mantan pelatih klub asal Amsterdam itu sebenarnya ingin bekerja lebih lama bersama penasihat dewan komisaris yang telah mengundurkan diri pada hari Kamis itu.

“Dalam lima atau enam minggu terakhir, saya menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan Bapak van Gaal,” kata Steijn di Het Oranje Café. “Itu adalah hubungan yang sangat menyenangkan. Hingga masa tugas saya di sana berakhir.” Pelatih yang kini bergabung dengan Sparta Rotterdam itu dipecat oleh Ajax setelah awal musim yang dramatis.

“Setelah itu, kami memang masih sempat berkomunikasi. Namun, kemudian kontak itu mulai mereda. Pada masa itu, komunikasi kami sangat intensif dan bagi saya sangat menyenangkan memiliki sosok yang bisa diajak berdiskusi seperti itu. Dengan rekam jejak seperti itu,” Steijn sangat menghargai Van Gaal, terutama karena pengetahuannya yang luas di bidang sepak bola.

“Saat itu, tidak banyak pengetahuan sepak bola di bagian lain klub. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengannya dan berbagi ide tentang latihan, pertandingan, serta susunan pemain dengan Van Gaal. Bagi saya, itu sangat menyenangkan,” kata pelatih asal Den Haag tersebut.

Steijn merasa sayang karena tidak bisa bekerja sama lebih lama dengan Van Gaal. “Sebenarnya, dia datang sedikit terlambat. Karena dia datang tepat pada periode di mana tekanan sangat besar.”

Pelatih yang saat ini tidak terikat klub ini akhirnya membahas ambisinya untuk masa depan. “Saya lebih suka tetap di Belanda. Namun, saya juga terbuka untuk kesempatan di luar negeri. Namun, fokus saya tetap di Belanda. Tapi kita harus realistis bahwa semua posisi di sana sudah terisi.”

Jika ada kesempatan untuk berpetualang di luar negeri, Steijn mempertimbangkan Eropa atau mungkin Timur Tengah, di mana ia pernah bekerja di Al-Wahda. “Karena saya tidak ingin terlalu jauh dari keluarga saya. Termasuk perbedaan waktu.”