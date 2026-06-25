Stefano Denswil (mantan pemain Ajax) tiba-tiba muncul di klub Belanda

Mantan pemain Ajax, Stefano Denswil, untuk sementara ini ikut berlatih bersama FC Volendam. Bek berusia 33 tahun ini berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Kayserispor.

Denswil, yang telah 15 kali membela tim nasional Suriname, telah memainkan 39 pertandingan resmi bersama Ajax sejak usia muda.

Selanjutnya, pemain kidal ini bermain selama bertahun-tahun untuk Club Brugge, sebelum kemudian bergabung dengan Bologna dan Trabzonspor.

Pada musim lalu, Denswil tampil dalam 31 pertandingan liga bersama Kayserispor. Kini, ia kemungkinan akan kembali ke Belanda.

Volendam memberi kesempatan kepada pemain asal Zaandam ini untuk menjaga kebugarannya. Denswil bergabung dengan klub tersebut melalui temannya, Brandley Kuwas.

Noordhollands Dagblad berbincang sebentar dengan Denswil pada hari Rabu. “Saya tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan klub di Belanda, tetapi untuk saat ini saya biarkan semuanya berjalan sesuai alurnya. Saya berada di Volendam untuk tetap bugar dan selain itu, saya tetap membuka semua kemungkinan.”

“Tentu saja saya telah membuat kesepakatan dengan Volendam dan menyampaikan harapan-harapan saya. Kesan pertama saya sangat bagus, tetapi selebihnya saya biarkan saja mengalir,” kata sang bek. Erik Schouten juga sedang menjalani masa percobaan di Volendam.