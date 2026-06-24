Stefan de Vrij hampir mencapai kesepakatan dan akan tetap di Eropa

Stefan de Vrij hampir mencapai kesepakatan dengan Panathinaikos, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Menurutnya, tinggal menunggu waktu saja sebelum ia dapat mengumandangkan kalimat ikoniknya, “here we go”, terkait transfer tersebut.

Inter akan melepas beberapa pemain berpengalaman musim panas ini. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan De Vrij akan meninggalkan klub raksasa Italia tersebut pada akhir bulan ini. Namun, kontrak Henrikh Mkhitaryan yang berusia 37 tahun telah diperpanjang.

Jurnalis asal Spanyol, Matteo Moretto, telah melaporkan pekan lalu bahwa Panathinaikos telah mengajukan tawaran kontrak kepada bek tengah tersebut. Saat itu belum ada keputusan final, namun kini kesepakatan tersebut hampir tercapai.

Saat ini, De Vrij sedang mengalami cedera pangkal paha, yang membuatnya harus absen dari Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pelatih timnas Ronald Koeman beberapa kali memanggil pemain berpengalaman ini, yang telah tampil dalam total 79 pertandingan internasional untuk Belanda.

Pada musim panas 2014, De Vrij pindah ke Italia, saat Lazio membelinya dari Feyenoord seharga tujuh juta euro. Setelah empat tahun membela klub asal Roma tersebut, ia pindah ke Inter sebagai pemain bebas transfer.

Bersama klub raksasa Italia tersebut, ia memainkan jumlah pertandingan terbanyak sepanjang kariernya. Secara total, ia tampil dalam 296 pertandingan, mencetak 13 gol, dan memberikan 8 assist. Bersama Inter, De Vrij tiga kali menjuarai Scudetto dan juga tiga kali menjuarai Coppa Italia.