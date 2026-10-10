Semua mata tertuju ke duel antara Milan dan Sassuolo, dalam ajang pekan keenam Serie A, mengingat keunggulan Sassuolo dalam pertemuan-pertemuan terakhir antara kedua tim, serta upaya Rossoneri untuk mempertahankan catatan tanpa kekalahan musim ini.

Menurut jaringan statistik Opta, angka-angka mengungkap sejumlah fakta menarik menjelang laga, mulai dari hasil pertemuan langsung, performa kedua tim di atas lapangan, hingga angka-angka produktivitas sejumlah pemain.

Sassuolo unggul dalam pertemuan langsung, menghindari kekalahan dalam 7 dari 9 laga terakhir yang mereka mainkan melawan Milan di Serie A, dengan meraih 4 kemenangan dan 3 hasil imbang, termasuk 3 pertemuan terakhir yang menghasilkan satu kemenangan dan dua hasil imbang, dan ini merupakan rangkaian terpanjang tim tanpa kekalahan atas Milan di kompetisi tersebut.

Milan kalah pada laga terakhir yang mereka mainkan di kandang lawan melawan Sassuolo di Serie A, setelah sebelumnya menjaga catatan tanpa kekalahan dalam 8 laga beruntun, dengan meraih 6 kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertandingan berikutnya SAS Serie A 12.00 MIL

Terakhir kali Rossoneri menelan dua kekalahan beruntun di kandang lawan melawan Sassuolo dalam kompetisi tersebut terjadi pada tahun 2016, saat mereka mengalami tiga kekalahan beruntun.

Momok babak pertama membayangi Sassuolo

Sassuolo hanya meraih satu kemenangan dalam 10 laga terakhir yang mereka mainkan melawan Milan di Serie A pada babak pertama, berbanding 3 hasil imbang dan 6 kekalahan.

Kemenangan tunggal itu datang dengan skor 3-1, pada 28 November 2021, setelah tim membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berkat dua gol dari Gianluca Scamacca dan Domenico Berardi, yang diapit oleh gol bunuh diri yang dicetak Simon Kjaer secara tidak sengaja ke gawangnya sendiri.

Milan berupaya mempertahankan catatan tanpa kekalahan setelah meraih 3 kemenangan dan dua hasil imbang. Milan mungkin berhasil menjaga catatan tanpa kekalahan dalam enam laga pertama mereka di Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2022-2023.

Meski demikian, Rossoneri mungkin mencatatkan 3 hasil imbang dalam 6 pekan pertama untuk pertama kalinya sejak musim 2018-2019. Kekuatan Sassuolo di kandang, mereka meraih 8 kemenangan dalam 11 laga terakhir yang dimainkan di kandang sendiri di Serie A, berbanding 3 kekalahan.

Dan sejak awal paruh kedua musim lalu, tidak ada tim yang meraih kemenangan kandang lebih banyak selain Inter dengan 10 kemenangan, dan Roma dengan 9 kemenangan, sementara Napoli mencatatkan jumlah kemenangan yang sama dengan Sassuolo, yakni 8 kemenangan.

Angka-angka produktivitas menarik dari kedua tim

Sassuolo, bersama Monza, merupakan salah satu dari dua tim yang berhasil mencetak dan kebobolan setidaknya satu gol di setiap laga yang mereka mainkan di Serie A musim ini.

Sassuolo belum pernah mencetak gol di setiap enam laga pertama mereka dalam satu musim di Serie A kecuali pada musim 2015-2016, 2018-2019, dan 2020-2021.

Tidak ada tim sepak bola yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti lebih banyak selain Como dengan 41 tembakan dan Juventus dengan 38 tembakan, selain Sassuolo yang melepaskan 35 tembakan di ajang Serie A musim ini, dan sebaliknya tidak ada tim yang melepaskan tembakan jarak jauh lebih sedikit dari Milan dengan 14 tembakan, sama dengan Parma.

Milan memiliki rasio konversi tembakan menjadi gol tertinggi di ajang Serie A musim ini dengan persentase mencapai 15,6 persen, dengan mencetak 10 gol dari total 64 tembakan, sebaliknya Sassuolo mencetak satu gol lebih sedikit, yakni 9 gol, tetapi dari 22 tembakan tambahan yang berjumlah total 86 tembakan.

Pemain Domenico Berardi mencetak 12 gol dalam 20 laga yang ia mainkan di ajang Serie A melawan Milan, dan sepanjang sejarah kompetisi tersebut, tidak ada yang berhasil mencetak gol lebih banyak ke gawang Rossoneri selain Silvio Piola dengan 22 gol dan Enrico Chiesa dengan 14 gol, sementara masing-masing Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni, dan Stefano Nyers juga memiliki 12 gol.

Pemain Diego Moreira mencetak 3 gol untuk Milan di ajang Serie A dalam 127 menit yang terbagi atas 3 penampilan, dan hanya ada dua pemain yang berhasil mencetak 4 gol dalam empat laga pertama mereka bersama Rossoneri di kompetisi tersebut sepanjang dua dekade terakhir, yaitu Mario Balotelli pada tahun 2013 dan Krzysztof Piatek pada tahun 2019.



