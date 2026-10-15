Sebuah statistik menarik mengungkap kesulitan Real Madrid dalam membangun serangan dari lini tengah, sepanjang babak pertama laga melawan Roma, Rabu kemarin, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Real Madrid sempat tertinggal (3-1) di Stadion Olimpico, hingga menit ke-82, sebelum membalikkan keadaan dan mencetak 3 gol berturut-turut untuk menang (4-3), dalam remontada yang gila.

Namun surat kabar "AS" menyoroti krisis lini tengah Real Madrid, khususnya pada babak pertama pertandingan, dengan kehadiran duet Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni.

Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa Courtois menyelesaikan lebih banyak umpan pada babak pertama (19 umpan) dibandingkan dengan pemain gelandang bertahan utama Real Madrid mana pun: Fede Valverde (16 umpan) dan Aurelien Tchouameni (17 umpan).

Media tersebut menjelaskan bahwa statistik ini mencerminkan kesulitan Los Blancos dalam menguasai bola di lini tengah, meski demikian babak pertama berakhir dengan hasil imbang (1-1).

Perlu dicatat bahwa penampilan Real Madrid membaik pada babak kedua, terutama setelah masuknya duet Arda Guler (menit ke-59) dan Bernardo Silva (menit ke-70), mengingat pemain Turki itu menciptakan gol ketiga dan keempat.







