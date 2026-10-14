Klub Qatar, Al Shamal, mengumumkan perekrutan pemain Aljazair Riyad Mahrez, mantan bintang Al Ahli Saudi, untuk menjadi pemain resmi dalam skuadnya.

Al Shamal mengunggah sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang menampilkan beberapa gol yang dicetak bintang Aljazair itu dengan kostum tim nasional negaranya dan Manchester City.

Klub Qatar tersebut memberi keterangan pada video itu dengan mengatakan: "Kaki kirinya telah menciptakan sejarah, dan ambisi kami menulis babak berikutnya, Riyad Mahrez dalam warna Al Shamal."

Bintang Aljazair itu akan bergabung dengan Al Shamal secara gratis dalam transfer bebas, setelah Al Ahli memutus kontraknya seusai berakhirnya musim lalu.

Al Shamal akan menjadi klub kelima di level tim utama dalam perjalanan karier Riyad Mahrez, setelah Le Havre Prancis tempat ia memulai kariernya, Leicester City dan Manchester City di Liga Inggris, serta Al Ahli.

Sepanjang perjalanan karier bersejarah tersebut, pemain berusia 35 tahun itu meraih banyak gelar istimewa, terdepan di antaranya Liga Inggris sebanyak 5 kali, termasuk gelar bersejarah bersama Leicester City, Liga Champions Eropa satu kali, dan Liga Champions Asia Elite dua kali.

Mahrez akan kembali ke turnamen Asia yang ia menangi pada dua edisi terakhir bersama Al Ahli, bahkan ia akan menghadapi mantan klubnya pada 23 November mendatang, dalam pekan kelima fase liga.