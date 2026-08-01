"Dalam beberapa pekan terakhir banyak yang ditulis tentang saya dan terutama dalam beberapa hari terakhir, banyak rumor, dan saya juga benar-benar punya banyak tawaran," kata Amiri pada Sabtu malam dalam acara temu fan di sela-sela pemusatan latihan Mainz di Tirol, "tetapi hari ini saya memutuskan bersama keluarga untuk tetap bertahan di sini."

Tidak perlu kata-kata tambahan, sorak sorai langsung pecah dari para fan yang datang dalam jumlah besar, ada standing ovation dan yel-yel "Mainzer".

Pernyataan komitmen Amiri kepada FSV memang cukup mengejutkan, karena Sport Bild sebelumnya melaporkan adanya kesepakatan antara peserta Piala Dunia itu dengan RB Leipzig.

Amiri datang ke Mainz dari Bayer Leverkusen pada Januari 2024 dengan nilai transfer satu juta euro dan sejak itu kembali meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan. Untuk tim 05er, ia mencetak 26 gol dan membuat 13 assist tambahan dalam 82 pertandingan. Untuk Jerman, sejauh ini ia telah mencatatkan 13 caps tim nasional senior (1 gol, 1 assist). Kontraknya di Mainz berlaku hingga musim panas 2028.

Sebelum kabar gembira dari Amiri itu, tim asuhan pelatih Urs Fischer lebih dulu menjalani laga uji coba kelima pada musim panas ini. Menghadapi Udinese Calcio dari Serie A, Mainz mampu mengamankan hasil imbang setelah sempat tertinggal 1-3 dan tetap belum terkalahkan.