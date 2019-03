Stand Red: Aplikasi Wajib Fan Liverpool

Aplikasi baru dari Standard Chartered ini memiliki segalanya untuk menghapus dahaga suporter The Reds.

Pada zaman ini, penggunaan ponsel sudah tidak bisa dipisahkan. Dengan berbagai aplikasi mengisi kebutuhan virtual setiap segmen pengguna, pertarungan menjadi aplikasi yang paling sering digunakan dalam kategori spesifik semakin memanas, terutama dalam dunia sepakbola.

Di sinilah Liverpool dan Standard Chartered berusaha membedakan diri dari aplikasi ponsel kebanyakan dan menjadi raja konten, inovasi dan improvisasi untuk basis suporter loyal klub.

Liverpool dan Standard Chartered bergabung untuk menyatukan fan klub historis ini di bawah kampanye Stand Red, yang mempromosikan kecintaan terhadap semua yang berhubungan dengan klub dan berjanji mengintegrasikan fan dengan klub lebih jauh lagi.

Stand Red adalah aplikasi gratis baru yang dikembangkan oleh Standard Chartered untuk menyatukan seluruh fan Liverpool di seluruh dunia, mengundang fan untuk bergabung membangun atmosfer di setiap hari pertandingan Liga Primer Inggris.

Aplikasi Stand Red, tersedia GRATIS di Google Play Store dan Apple App Store, tekah dimaksimalkan untuk memastikan setiap suporter Liverpool hanya berjarak satu klik dengan klub favoritnya, Desain interaktif aplikasi membuat navigasi berjalan mulus melalui empat segmen utama.

Segera setelah Anda membuka aplikasi, halaman pertama menyoroti lawan berikutnya, sementara hitung mundur digital menandai kapan waktu pertandingan. Halaman itu memastikan Anda mendapat pengingat kick-off.

Ada juga bagian di mana Anda bisa mengatur alarm di mana tidak lain dari sosok Jurgen Klopp atau bahkan legenda dan pemain utama The Reds yang memberi peringatan sebelum pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris.

Halaman berikutnya bernama "Shirt Stories". Konsep yang sangat baru, ini didominasi animasi pendek video preview pertandingan. Melalui penggunaan teknologi, animasi ini bisa dimainkan dengan jersey Red Liverpool Anda.

Citra bahwa jersey hanya dipakai saat hari pertandingan adalah teori yang berusaha dihapus, dengan menggunakannya sebagai pusat hiburan dan informasi lawan berikutnya. Animasi dibungkus dengan jalan cerita. Konsep fantastis untuk dipakai di aplikasi.

Bagian ketiga bernama "StandRed with Us”. Fan menyentuh ikon 'This is Anfield' secara digital di terowongan pemain 30 menit sebelum atau selama pertandingan EPL untuk menunjukkan dukungan Anda kepada Liverpool, dan juga bisa dibagiakn ke media sosial masing-masing. Ini ambisi Standard Chartered menyatukan basis global fan untuk #StandRed dan mendukung klub favorit mereka jelang kick-off.

Terakhir, segmen keempat menampilkan jumlah suporter yang berinteraksi dengan ikon 'This is Anfield', tim, sementara agregator media sosial menujukkan semua unggahan fan yang menyebut #StandRed, dari seluruh dunia.

Kelancaran program aplikasi ini menjadi anugerah, sementara bagian Shirt Stories menjadi hal menarik untuk digunakan. Secara umum, aplikasi ini wajib dimiliki suporter Liverpool untuk bersatu dan Stand Red di bawah satu spanduk.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi Stand Red, kunjungi www.StandRed.com.