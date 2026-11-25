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Tambahan kekuatan di lini depan pada Januari. Sosok dengan karakteristik jelas dan spesifik yang bisa meningkatkan kualitas lini tersebut. Luciano Spalletti kembali menegaskannya seusai pertandingan Serie A melawan Venezia yang berakhir dengan kemenangan. Pada Januari, ia menginginkan penyerang dengan fisik kuat, profil yang tidak ada dalam skuadnya. Seorang pemain nomor 9 sejati, peran yang saat ini tidak diisi Woltemade maupun Kolo Muani, dua pemain yang didatangkan pada musim panas. "Kolo punya kecepatan, fisik, dan daya tahan. Ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah, tetapi kami membutuhkan pemain yang memang khusus untuk peran itu karena kami belum merekrutnya." kata Spalletti kepada pers. "Lalu, percuma membicarakan kemungkinan Spalletti pergi. Kami membutuhkan pemain berfisik kuat yang bisa menerima bola saat diarahkan kepadanya dan mampu bermain ketika bek tengah lawan terus menempelnya."

Kriteria yang ditetapkan mantan pelatih Inter, Roma, dan Napoli itu jelas. Kini giliran klub untuk memenuhi keinginannya. Sebuah usulan telah disampaikan kepada Carnevali dan Massara, yakni Gianluca Scamacca, yang jarang bermain di Atalanta, bukan hanya karena alasan fisik. Sarri lebih memilih Nikola Krstovic dan Charles De Ketelaere. Raspadori, yang baru pulih dari cedera, juga bisa menjadi opsi sebagai penyerang sembilan palsu jika diperlukan. Kecuali ada kejutan, penyerang kelahiran 1999 yang mencetak 3 gol dalam 13 pertandingan musim ini itu akan hengkang pada tahun baru demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

Masih harus dilihat apakah Juventus akan menjadi tujuan berikutnya. Menurut laporan Sportmediaset meski Spalletti telah memberikan sarannya, pemilik dan jajaran manajemen saat ini memiliki pandangan berbeda. Mereka tampaknya tidak berniat memenuhi keinginannya. Ada tiga alasan: pertama, kondisi fisik penyerang yang pernah bermain untuk Sassuolo itu, yang selama bertahun-tahun bergulat dengan cedera, alasan utama ia belum berhasil mencapai potensi terbaiknya. Selain itu, ada penampilan yang tidak konsisten di lapangan, yang membuatnya tidak lagi dianggap sebagai "jaminan di lini serang", serta harga yang dipatok Atalanta untuk transfernya terlalu tinggi. Juventus harus mematuhi batasan keuangan yang ketat dan tidak bisa merencanakan investasi lebih dari €30 juta, yakni harga Scamacca.

Opsi peminjaman saat ini tidak dipertimbangkan oleh klub asal Bergamo tersebut, yang hanya akan melepas Scamacca melalui transfer berbayar. Sementara itu, Juventus tidak berencana merekrutnya secara permanen. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk mengandalkan Jeff Ekhator, yang didatangkan dari Genoa pada musim panas dengan harga €16 juta, dibayarkan dalam tiga tahun buku, ditambah biaya lain sebesar €0,4 juta (serta bonus €2 juta).

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Ekhator praktis belum terlihat karena cedera tingkat sedang pada otot semitendinosus yang dialaminya pada Agustus, yang mengganggu bulan-bulan pertama petualangannya di klub baru. Musim ini ia baru bermain 24 menit di liga dan kompetisi piala, tetapi kini ia sudah pulih dan siap memberikan kontribusi. Ia masih mencari gol pertamanya untuk Juventus, setelah mencetak 5 gol dalam 57 pertandingan bersama Genoa.