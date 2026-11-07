Sport Spanyol: Kemunduran besar bagi Hamza Abdelkarim

Kepergian Hossam Hassan dari kursi pelatih timnas Mesir menjadi pukulan baru bagi penyerang muda Hamza Abdelkarim, pemain Barcelona, setelah ia kehilangan salah satu pendukung utama kariernya, sosok yang memberinya kesempatan tampil bersama timnas di Piala Dunia meski usianya masih muda dan pengalaman internasionalnya minim.

Surat kabar Spanyol, "Sport", menyoroti dampak kepergian Hossam Hassan dari kursi kepemimpinan timnas Mesir terhadap masa depan Hamza Abdelkarim, dengan menilai bahwa pergantian jajaran kepelatihan ini menjadi kemunduran bagi sang penyerang Mesir yang memperoleh kepercayaan pelatih sebelumnya dan mendapat kesempatan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia.

Periode yang lalu penuh dengan perkembangan dalam karier Hamza Abdelkarim, setelah ia memperpanjang kontraknya dengan Barcelona menyusul awal musim yang mengesankan, dan belakangan tampil bersama tim muda U-19 melawan Aston Villa di Liga Muda Eropa, sebelum bergabung dengan skuad tim utama dan duduk di bangku cadangan di bawah asuhan pelatih Jerman Hansi Flick.

Penyerang Mesir itu juga tampil bersama Barcelona Atletic, melanjutkan langkahnya di dalam klub Catalan tersebut, yang melihatnya sebagai penyerang dengan karakteristik berbeda, terutama penempatan posisi yang baik di dalam kotak penalti, kemampuan menyelesaikan serangan, dan keunggulan dalam duel udara.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Hossam Hassan merupakan salah satu pendukung utama Hamza Abdelkarim di timnas Mesir, karena ia bertaruh pada kemampuannya meski usianya masih muda dan pengalaman internasionalnya terbatas, dan memutuskan memasukkannya ke dalam skuad timnas yang berpartisipasi di Piala Dunia, demi memberinya kesempatan berharga untuk membuktikan diri di panggung dunia.

Timnas Mesir menampilkan perjalanan yang mencolok di turnamen tersebut, sebelum tersingkir di hadapan Argentina, sang juara bertahan saat itu, di babak 16 besar, setelah sempat unggul dua gol tanpa balas, sementara Hamza tampil di sebagian besar pertandingan timnas dan meninggalkan jejak yang jelas sepanjang kompetisi.

Namun kepergian Hossam Hassan menempatkan masa depan penyerang muda itu di hadapan babak baru, setelah ia kehilangan pelatih yang memberinya kepercayaan dan mendorongnya di salah satu momen terpenting dalam karier internasionalnya, di saat timnas bersiap menjalani dua pertandingan melawan Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika.

"Sport" menegaskan bahwa Ali Maher, mantan direktur teknik Ceramica Cleopatra, akan mengemban tugas sebagai pengganti Hossam Hassan, sehingga perhatian tetap tertuju pada keputusan-keputusan pertamanya, serta sejauh mana Hamza Abdelkarim akan terus memperoleh peluang yang ia dapatkan di bawah kepemimpinan jajaran kepelatihan sebelumnya.