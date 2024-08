Sponsor Baru Liga Primer Luncurkan Kampanye Global & Sambut Penggemar Sepakbola Di Indonesia

Official Beer of the Premier League meluncurkan kampanye dan adakan nobar bersama penggemar di Indonesia.

Seiring dengan antusiasme jutaan penggemar atas pembukaan musim pertandingan Premier League 2024/25, Guinness meluncurkan kampanye global terbesarnya saat ini dan menandai debutnya sebagai Official Beer of the Premier League.

Stephen O’Kelly, Global Brand Director Guinness, mengatakan: "Premier League bukan hanya tentang sepakbola, namun merupakan sebuah momen global. Jutaan penggemar berkumpul setiap minggu di stadion, pub, dan rumah, disatukan oleh cinta mereka terhadap permainan ini. Bagi Guinness, ini adalah peluang luar biasa untuk melanjutkan kesuksesan merek Guinness secara global dan menjadi bagian dari ritual baru dan tradisi yang sudah ada di seluruh dunia, dengan menciptakan cerita dan pengalaman imajinatif yang menyentuh passion dan hubungan antara permainan dan bir yang indah."

Di Inggris, peluncuran kampanye global juga ditandai dengan konvoi ikonik 20 truk Guinness dengan atribut warna setiap klub Premier League. Konvoi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League, Alan Shearer, ini berangkat dari St. James’ Gate, Dublin untuk mengantarkan bir Guinness kepada para penggemar untuk pertandingan pertama di Inggris.

Alan Shearer, legenda Premier League, mengatakan, "Di mana pun Anda berada di dunia, Guinness dan Premier League adalah dua merek global ikonik yang menyatukan penggemar. Dari gemuruh St. James’ Park yang bergema di bar-bar di New York, hingga ketegangan penalti di waktu tambahan di Old Trafford yang dirasakan di ruang tamu di Lagos, akan ada pendukung di seluruh dunia yang menikmati hari pertandingan musim ini dengan Guinness."

Istimewa

Sebagai salah satu negara dengan jumlah fans sepak bola terbesar di dunia, sepakbola memainkan peran penting dalam budaya sosial masyarakat Indonesia. Survei Jakpat di tahun 2024 menemukan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat muda Indonesia menyatakan bahwa mereka gemar menonton pertandingan sepakbola. Melalui kemitraan global ini, Official Beer of the Premier League tersebut turut mengundang para penggemar sepakbola di Indonesia untuk saling terhubung serta menikmati sepakbola dengan semangat kebersamaan untuk menciptakan momen-momen yang seru, memorable, dan menyenangkan.

Naomi Noviyanti, Brand Manager Guinness Indonesia, mengatakan, “Penggemar sepakbola di Indonesia dikenal karena antusiasme dan dedikasi mereka yang luar biasa. Partisipasi Guinness sebagai Official Beer Premier League merupakan suatu kesempatan untuk merayakan semangat dan dedikasi penggemar sepak bola di Indonesia. Sebagai brand bir hitam paling ikonik di dunia, Guinness berkomitmen untuk menciptakan pengalaman menikmati pertandingan sepak bola yang lebih dari sekedar persaingan, menyatukan penggemar sepak bola Indonesia dalam passion yang sama-sama mereka miliki, dan menciptakan momen-momen yang menginspirasi.”

Sebagai bentuk apresiasi Official Beer of the Premier League tersebut atas keberagaman komunitas sepakbola dan semangat khas penggemar Indonesia, mereka mengadakan rangkaian program yang akan dihadirkan di sepanjang musim yang diawali dengan acara nonton bareng pertandingan awal musim Ipswich Town vs Liverpool dan Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Jakarta Selatan, Sabtu (17/8) WIB.

Istimewa

Acara yang berlangsung bertepatan dengan hari kemerdekaan ini turut dihadiri oleh 130 penggemar yang mewakili lebih dari sepuluh komunitas, termasuk di antaranya komunitas fans klub sepakbola Arsenal Indonesia, United Army, Manchester City Supporters, dan SilatuREDSmi.

Tak berhenti di situ, Official Beer of the Premier League juga mengumumkan akan mengadakan program spesial untuk fans sepakbola Indonesia dalam waktu dekat.

Naomi mengatakan: “Kami ingin mengapresiasi kesetiaan dan dedikasi fans sepakbola Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi fans terpilih untuk mengunjungi langsung stadium tempat perhelatan Premier League di Inggris. Kami juga siap mendekatkan keseruan Premier League dengan fans sepakbola di Indonesia lewat activity yang dirancang untuk memberikan pengalaman menikmati sepakbola yang berbeda, exciting, dan menyenangkan. Ke depannya, kami akan menyelenggarakan acara nonton bareng Premier League di lebih dari 80 outlet di berbagai kota di Indonesia. Untuk jadi yang pertama tahu cara berpartisipasi dalam program spesial kami di musim Premier League tahun ini, kunjungi situs guinness.id atau follow akun Instagram @GuinnessID dan dapetin info selengkapnya.”

Guinness mengajak semua penggemar sepak bola yang berusia 21 tahun ke atas untuk bergabung dengan kami dalam merayakan keseruan Premier League. Bersulang dengan Guinness dan jadilah bagian dari perjalanan kami menciptakan pengalaman yang lebih cerah yang menyatukan penggemar dan meningkatkan pengalaman menonton sepak bola. Pastikan untuk selalu ter-update dengan keseruan Guinness yang akan datang di akun Instagram @GuinnessID. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menginspirasi bersama Guinness.