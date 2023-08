Duh! Belum Resmi, Sky Sports BOCORKAN Sponsor Baru Chelsea Jelang Laga Vs Liverpool

Sky Sports tak sengaja membocorkan sponsor baru Chelsea lewat video behind-the-scene.

Sky Sports tak sengaja bocorkan sponsor baru Chelsea

Seragam baru Chelsea disponsori 'Infinite Athlete'?

The Blues hampir rampungkan kesepakatan £40 juta

APA YANG TERJADI?

Seorang pengguna Twitter menyadari satu momen di video Sky Sports di mana brand bernama "Infinite Athlete" terpampang di bagian depan jersey penyerang Chelsea Noni Madueke. Mengingat brand tersebut hanya terlihat sekilas di dalam video, Sky Sports diduga melakukan sebuah kesalahan dan secara tak sengaja membocorkan sponsor baru Chelsea. Dugaan tersebut diperkuat oleh penampakan jersey-jersey The Blues lainnya yang masih polos di dalam video behind-the-scene itu.

SITUASINYA:

Sepanjang pramusim, para pemain Chelsea mengenakan jersey polos tanpa sponsor sementara para petinggi The Blues melakukan kerja-kerja dari balik layar untuk mencapai kesepakatan baru setelah kontrak sponsor Three kedaluwarsa. Dilaporkan bahwa Infinte Athlete sedikit lagi akan menjadi sponsor jersey baru Chelsea dengan kesepekatan senilai £40 juta, tetapi kontraknya tak sempat diselesaikan sebelum laga perdana The Blues di Liga Primer Inggris, melawan Liverpool pada Minggu (13/8). Video Sky Sports di atas mengisyaratkan bahwa pengumuman resmi kesepakatan antara Chelsea dan Infinite Athlete tinggal tunggu waktu.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA?

Dalam laga terakbar di pekan pembuka, Chelsea menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada Minggu (13/8) pukul 22:30.