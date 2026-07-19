Spence: Para pemain Inggris sangat ingin agar Tochil yang hebat tetap bertahan

Pemain tim nasional Inggris, Djed Spence, mengatakan bahwa rekan-rekannya sangat ingin terus bekerja sama dengan “pelatih hebat” Thomas Tuchel setelah Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris berhasil meraih posisi ketiga di Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis pada dini hari Minggu ini dalam pertandingan seru yang berakhir dengan skor 6-4.

Tuchel terikat kontrak dengan tim Tiga Singa hingga Kejuaraan Eropa 2028, namun ia menghadapi tekanan setelah kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina (2-1).

Bek kiri Tottenham yang menjadi bintang utama dalam perjalanan Inggris di Piala Dunia itu ditanya apakah para pemain ingin terus bekerja sama dengan Tuchel, dan ia menjawab: “Ya, tentu saja kami sangat ingin. Dia pelatih yang hebat dan kami telah membangun sesuatu yang istimewa.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Ini memang bukan yang kami inginkan, tapi ini adalah langkah ke depan. Ini adalah hasil terbaik yang kami raih sejak tahun 1966, jadi ini adalah langkah ke arah yang benar, dan kami berharap bisa meraih hasil positif di turnamen berikutnya.”

Dia melanjutkan: “Saya rasa kita harus belajar dari turnamen ini. Kami telah belajar banyak, dan tampil dengan baik, dan kami hanya perlu memanfaatkan hal itu di turnamen berikutnya yang akan kami ikuti serta dalam pertandingan-pertandingan mendatang yang akan kami jalani sebagai tim. Kami hanya perlu belajar dari pengalaman ini dan berharap bisa meraih hasil yang positif.”

Spence ditanya apakah kemenangan tak terlupakan atas Prancis itu merupakan jawaban atas kritik yang diterima pelatih sejak kekalahan dari Argentina. Meskipun mendukung pelatihnya, pemain Tottenham ini menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa pendapat media dan suporter tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tim.

Ia menjelaskan: “Tidak, saya tidak berpikir kami benar-benar fokus pada kebisingan dari luar. Kami hanya perlu fokus pada diri kami sendiri dan lingkaran kami sendiri, serta mengendalikan hal-hal yang bisa kami kendalikan.”

Ia menambahkan: “Kami memang kecewa karena tersingkir di semifinal, tapi hari ini kami menunjukkan mentalitas yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Seluruh penghargaan untuk tim.”

Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan dirinya menjadi bintang bersama timnas Inggris di Piala Dunia, padahal dua tahun lalu ia masih berjuang untuk menembus tim utama di Liga Premier Inggris, ia menjawab: “Ya, saya bisa.”

Dia melanjutkan: “Saya selalu percaya pada kemampuan saya, dan masa-masa sulit tidak menentukan nasib saya. Karena itu, saya bekerja keras dan selalu yakin bahwa saya akan sampai di titik ini.”

Dia menambahkan: “Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan; ini merupakan kehormatan besar bisa menjadi bagian dari tim ini.”