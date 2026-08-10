Sparta Rotterdam masih mencari sejumlah tambahan kekuatan pada fase akhir bursa transfer musim panas. Salah satu opsi untuk lini depan adalah striker Ajax Don-Angelo Konadu, seperti diketahui Voetbal International.

Konadu juga tidak perlu berharap mendapat menit bermain di bawah pelatih baru Míchel Sánchez. Rekrutan Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare menjadi pilihan utama, begitu pula Kasper Dolberg. Namun, pemain asal Denmark itu juga masih masuk daftar untuk hengkang.

Dengan demikian, Konadu yang berusia 20 tahun juga boleh mencari klub baru. Menurut VI, preferensinya ada di Eredivisie, meski ada beberapa peminat dari Belgia.

Sparta juga memburu jasanya, tetapi sejauh ini Konadu belum menentukan pilihannya. Di dalam Eredivisie, ia disebut memiliki beberapa opsi.

Dua tahun lalu, Konadu masih memperpanjang kontraknya di Ajax hingga pertengahan 2028. “Kami sangat senang dengan perpanjangan ini dan melihat Don-Angelo sebagai pemain yang memiliki banyak potensi untuk menjadi pemain inti Ajax 1 dalam waktu dekat,” demikian pernyataan klub saat itu.

Karena itu, besar kemungkinan Konadu akan dipinjamkan. Ajax ingin sang striker bertalenta menimba pengalaman di tempat lain, agar ia bisa berkembang dan pada waktunya nanti tetap dapat bersaing di Amsterdam.

Konadu, yang memiliki akar Ghana, sudah bermain di akademi Ajax sejak 2014. Saat itu ia direkrut dari Zeeburgia, yang sudah bertahun-tahun dikenal sebagai pabrik talenta sejati di Amsterdam.