Rodri mencetak gol dengan kostum timnas Spanyol setelah lebih dari dua tahun sejak gol internasional terakhirnya, usai merobek gawang Republik Ceko dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, menambah gol baru dalam perjalanannya bersama "La Roja" sekaligus menegaskan kembalinya dirinya untuk memberikan pengaruh setelah periode panjang absen dan cedera.

Gol Rodri tercipta pada menit ke-35, saat ia menyambar bola di dalam kotak penalti, memanfaatkan kekacauan lini pertahanan timnas Ceko, lalu menembakkannya ke gawang dan memberi Spanyol gol penting yang memperkokoh keunggulan La Roja menjadi 2-0.

Gol terakhir Rodri sebelumnya bersama timnas terjadi pada Maret 2024, ketika ia mencetak dua gol dari titik penalti menghadapi Brasil dalam laga persahabatan yang berakhir imbang 3-3.

Pertandingan itu berlangsung dalam suasana emosional bagi sang pemain, setelah ia menjalaninya beberapa jam setelah kematian kakeknya, dan ia juga mengenakan ban kapten Spanyol sepanjang laga.

Rodri kini mengoleksi 5 gol bersama timnas Spanyol, yang pertama tercipta pada November 2020 dalam kemenangan besar atas Jerman 6-0, saat Luis Enrique menukangi timnas, sebelum ia mencetak empat gol berikutnya di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente.

Rodri juga mencetak gol penting dalam ajang Piala Eropa 2024 menghadapi Georgia di babak 16 besar, ketika ia menyamakan kedudukan bagi Spanyol, sebelum timnas memastikan kemenangan dengan skor 4-1 dan melanjutkan perjalanan menuju gelar juara.

Rodri kembali ke timnas setelah absen panjang akibat cedera, sebelum secara bertahap merebut kembali posisi dan peran kepemimpinannya di dalam tim, hingga golnya ke gawang Ceko menjadi babak baru dalam masa comeback-nya, sekaligus memberi De la Fuente dorongan tambahan menjelang laga berikutnya di Split.