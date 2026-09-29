Sepak bola Spanyol tengah bergerak menuju kesepakatan finansial berskala besar yang berpotensi mengubah wajah kemitraannya dengan perusahaan Adidas, di tengah hasil-hasil mengesankan yang diraih tim-tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong Federasi Spanyol untuk menuntut kontrak yang mencerminkan posisinya yang kian meningkat di kancah internasional.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Federasi Sepak Bola Spanyol telah memulai negosiasi dengan Adidas untuk memperpanjang kemitraan antara kedua belah pihak hingga tahun 2030, di tengah suasana positif dan keinginan bersama untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 1991.

Menurut surat kabar "AS" asal Spanyol, Federasi Spanyol menilai bahwa kesuksesan beruntun dari berbagai tim nasionalnya layak mendapatkan penghargaan finansial yang lebih besar, terutama dengan berubahnya Spanyol menjadi salah satu kekuatan sepak bola paling menonjol yang merepresentasikan merek dagang asal Jerman tersebut.

Kontrak saat ini menetapkan bahwa Federasi Spanyol memperoleh sekitar 20 juta euro, di samping bonus yang terkait dengan performa, namun federasi berupaya untuk meningkatkan nilai kesepakatan baru secara signifikan.

Federasi Spanyol berharap dapat mencapai kesepakatan baru yang mulai berlaku sejak tahun 2027, dan berlangsung hingga 2030, sehingga mencerminkan posisi yang kini ditempati oleh sepak bola Spanyol di tingkat global.

Diperkirakan hari-hari mendatang akan menyaksikan intensifikasi negosiasi antara kedua belah pihak, dalam upaya untuk merampungkan rincian finansial dan komersial kontrak baru, yang bisa menjadi salah satu kesepakatan sponsorship tim nasional paling menonjol.











