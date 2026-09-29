Timnas Spanyol melanjutkan penampilan gemilangnya setelah memperkuat catatan sejarahnya dengan rangkaian rekor pertandingan beruntun tanpa kekalahan, seiring dengan terus berlanjutnya hasil-hasil kuat mereka di bawah kepemimpinan pelatih Luis de la Fuente.

Timnas Spanyol meraih kemenangan besar atas tamunya Kroasia dengan skor 4-1 pada Selasa malam ini dalam pertandingan yang berlangsung di kota Seville pada matchday kedua Grup 3 Jalur Pertama UEFA Nations League.

Menurut jaringan "Squawka", Timnas Spanyol menjadi tim nasional pertama dalam sejarah sepak bola yang menjalani 40 pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Selama rangkaian ini, Spanyol meraih gelar Piala Eropa 2024 dan Piala Dunia 2026, menambahkan pencapaian bersejarah baru ke dalam catatan mereka.

Timnas Spanyol juga meraih kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya di berbagai kompetisi, sehingga menyamai rangkaian kemenangan terbaiknya di bawah kepemimpinan De la Fuente, yang diraih antara Juni dan Juli 2024, menurut jaringan "Opta".

Di UEFA Nations League, Portugal dan Yunani memuncaki daftar tim nasional dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi dengan 19 kemenangan masing-masing, dibandingkan 18 kemenangan untuk masing-masing Prancis dan Spanyol, menurut "Stats Foot".

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Spanyol mencetak gol ke-70 dalam sejarah partisipasinya di UEFA Nations League, sehingga menjadi tim nasional dengan gol terbanyak dalam sejarah turnamen.

"Stats Foot" menyoroti angka istimewa milik pemain Spanyol Fabian Ruiz, yang menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bersama sebuah tim nasional di level internasional tanpa pernah mengalami kekalahan sama sekali, setelah tampil dalam 52 pertandingan, yang di antaranya ia meraih 37 kemenangan dan 15 hasil imbang.