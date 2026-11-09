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SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Spanyol, bukan Jerman? Pemain timnas junior Jerman pertimbangkan pindah federasi

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Kiper Paderborn Nahuel Noll bisa membela Jerman maupun Spanyol. Jika mendapat panggilan, ia tak akan berpikir panjang.

Dalam acara "Aktuellen Sportstudio" di ZDF, kiper pinjaman klub promosi Bundesliga itu menjawab pertanyaan Jochen Breyer dengan mengatakan bahwa ia bisa membayangkan beralih ke federasi sepak bola Spanyol.

"Saya akan sangat senang," kata Noll jika pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, menghubunginya dan memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan. Ia pun akan menerima undangan itu.

Kiper berusia 23 tahun itu sebenarnya terikat kontrak dengan TSG Hoffenheim dan bermain untuk Paderborn sebagai pemain pinjaman pada musim ini. Sejauh ini, ia telah tujuh kali tampil untuk tim nasional kelompok usia Jerman (U19 & U20), tetapi belum pernah dipanggil ke tim senior.

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Lahir di München, Noll juga bisa membela Furia Roja karena ibunya berasal dari Spanyol. Ia fasih berbahasa Spanyol, tetapi, seperti halnya dari DFB, ia belum menerima panggilan dari pihak Spanyol. Pada dasarnya, bermain untuk sebuah tim nasional adalah "keinginan terbesarmu", jelas Noll.

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Di Paderborn, klub promosi tersebut, Noll menjadi salah satu pemain andalan yang tak tergantikan musim ini. Berkat penampilan apiknya pula, SC menempati posisi ke-13 klasemen, dengan keunggulan empat poin atas zona degradasi langsung.

Musim depan, Noll bisa kembali bermain untuk klub asalnya, Hoffenheim, tempat masa Oliver Baumann sebagai kiper nomor satu mungkin mendekati akhir. Namun, Noll mengatakan bahwa ia hanya bisa membayangkan kembali secara permanen "jika saya bermain".