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Timnas Spanyol U-17 meraih kemenangan bersejarah atas Fiji dengan skor 15-0 dan memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia yang digelar di Qatar. Para pemainnya menampilkan pertunjukan menyerang yang luar biasa, dipimpin Rafa Cruz yang mencetak lima gol.

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Tim asuhan pelatih David Cubillo memastikan lolos ke babak berikutnya setelah menggilas Fiji pada laga kedua fase grup.

Pertandingan ini diwarnai penampilan gemilang sejumlah talenta Spanyol. Rafa Cruz mencetak lima gol, sementara Trujillano dan Roberto Tomás masing-masing membukukan tiga gol.

Cubillo memanfaatkan laga ini untuk melakukan rotasi besar-besaran pada susunan pemainnya dan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang tampil sebagai pengganti saat menghadapi China pada laga pembuka.

Beberapa pemain tetap mempertahankan posisi inti mereka, di antaranya Holmes, Kompany, dan Roberto Tomás, sementara nama-nama lain mendapat kesempatan tampil sebagai starter.

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Rafa Cruz langsung menjadi bintang pertandingan sejak menit-menit awal setelah mencetak dua gol sebelum laga berjalan 10 menit, lewat dua tembakan akurat dengan kaki kanannya.

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Roberto Tomás menambah gol ketiga pada menit ke-12, sebelum pemain Barcelona itu kembali mencetak dua gol lagi untuk melengkapi hat-trick-nya, sementara Cruz dan Trujillano terus memperbesar keunggulan.

Gempuran Spanyol tidak berhenti sampai di situ. Tim ini menutup babak pertama dengan keunggulan telak setelah Trujillano menambah dua gol, Roberto Tomás melengkapi hat-trick-nya, dan Kompany mencetak satu gol lagi.

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Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan demi memecahkan rekor kemenangan terbesar dalam sejarah turnamen, yang dipegang Maroko setelah menang 16-0 atas Kaledonia Baru pada edisi sebelumnya.

Babak kedua juga menandai penampilan Yeremay, yang kembali merumput meski datang ke turnamen dalam kondisi cedera. Trujillano pun melengkapi hat-trick-nya melalui titik penalti.

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Jorge Domínguez menambah dua gol dari dua sepak pojok, sementara Rafa Cruz menggenapkan koleksinya menjadi lima gol setelah mencetak dua gol lagi, sebelum Yeremay berhasil membobol gawang pada menit ke-80.

Dengan kemenangan ini, Timnas Spanyol mencatat kemenangan terbesar dalam sejarahnya di kelompok usia ini setelah mencetak 15 gol tanpa balas.

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Tim ini bersiap menghadapi Maroko pada Kamis dalam laga yang dinanti untuk menentukan pemuncak grup, setelah kedua tim sama-sama memastikan lolos ke babak berikutnya.