Para pendukung Real Madrid meningkatkan kampanye mereka melawan Barcelona dalam kasus Negreira yang terkenal, dengan memanfaatkan laga Liga Champions untuk menyampaikan pesan yang melampaui batas sepak bola Spanyol, sebagai isyarat atas keinginan mereka untuk tetap menjaga berkas kecurigaan yang mengelilingi Barca hadir di panggung Eropa.

Selama babak kedua pertandingan melawan Leipzig, tribune Stadion Santiago Bernabeu membentangkan spanduk yang ditulis dalam bahasa Inggris, bertuliskan: "Tidak ada impunitas dalam kasus Negreira", dalam langkah yang bertujuan menyampaikan sikap para pendukung klub kerajaan itu kepada publik sepak bola di luar Spanyol.

Spanduk itu mendapat perhatian yang jelas, karena disorot oleh kamera siaran televisi, serta muncul di layar raksasa di stadion, sehingga memungkinkannya untuk dilihat di sekeliling tribune yang melingkar dengan sudut 360 derajat. Kemunculannya bersamaan dengan nyanyian suporter yang menyerang Barcelona dan para pejabat di sepak bola Spanyol, menurut surat kabar "AS" Madrid.

Surat kabar "Sport" Catalunya menerbitkan potongan video melalui "X" yang menampilkan spanduk itu dengan jelas.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Para pendukung meneriakkan slogan-slogan, di antaranya "Laporta terus membayar", "Tebas pergilah sekarang", dan "Barcelona, korupsi", di samping nyanyian yang menuduh Federasi Sepak Bola Spanyol melakukan korupsi, serta nyanyian lain yang bertuliskan "Negreira masih memimpin pertandingan", dalam eskalasi suporter baru dengan latar belakang kasus yang kontroversial itu.

Spanduk dan nyanyian protes itu berlangsung sekitar 5 menit, sebelum dilipat bersamaan dengan Arda Guler mencetak gol kedua Real Madrid, sehingga berakhirlah salah satu pesan suporter paling menonjol yang disaksikan dalam laga tersebut.

Langkah ini datang dalam konteks pergerakan Real Madrid terkait kasus tersebut, setelah klub itu juga mengajukan berkasnya ke hadapan Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", dalam upaya menjaga kasus itu tetap berada dalam lingkaran perhatian badan-badan sepak bola di luar Spanyol.