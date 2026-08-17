Spalletti: Kami merekrut kiper kelas satu

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, mengungkapkan kepuasannya setelah kemenangan atas tim Juventus U-23 dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion Allianz, beberapa hari sebelum dimulainya perjalanan tim di Serie A menghadapi Frosinone.

Spalletti mengatakan seusai laga kepada jaringan "Sky Sport": "Apakah saya puas dengan pertandingan ini? Hari ini kami ingin bermain lebih lama, tetapi berlatih juga menjadi hal yang penting, dan kami akan terus bekerja pada hari-hari mendatang".

Pelatih asal Italia itu berbicara tentang transfer kiper Guglielmo Vicario, dengan mengatakan: "Saya puas, dia adalah salah satu nama yang kami targetkan. Beberapa hal memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi kami senang atas bergabungnya dia bersama kami".

Ia menambahkan: "Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah kiper yang memiliki pengalaman dan telah mencapai tahap kematangan. Periode terakhirnya bersama Tottenham tidak cukup positif, tetapi kami yakin bahwa kami telah mendatangkan kiper kelas satu," sebagaimana dilaporkan oleh situs jurnalis Gianluca Di Marzio.

Spalletti juga memuji bek asal Kolombia John Lucumí, yang baru saja bergabung dengan skuad Juventus, dengan menjelaskan: "Kami berusaha, sebisa mungkin, mencari pemain-pemain kuat dan mampu menjalankan peran yang dibutuhkan dari mereka, dan kami yakin bahwa Lucumí memiliki kualitas-kualitas tersebut".

Ia melanjutkan: "Pada musim yang menanti kami, kami membutuhkan lebih banyak pemain yang mampu bersaing untuk merebut tempat inti".

Mengenai kondisi tim sebelum awal musim, Spalletti mengatakan: "Saya melihat semua orang menunjukkan sikap positif dalam cara mereka bekerja dan keinginan mereka untuk berkembang. Kami berada dalam posisi yang memungkinkan kami menampilkan kerja keras yang telah kami lakukan selama beberapa pekan terakhir".

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