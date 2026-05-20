Southampton tersingkir dari babak play-off Liga Premier, namun belum menyerah

Pada hari Selasa, Football League mengumumkan bahwa Southampton tidak diperbolehkan mengikuti final babak play-off untuk promosi ke Liga Premier. Klub tersebut dijatuhi sanksi terkait skandal yang dikenal sebagai 'Spygate', di mana seorang karyawan The Saints melakukan penyadapan terhadap Middlesbrough, lawan mereka di babak semifinal.

Klub peringkat ketiga Championship ini mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu. Klub mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan bertanggung jawab atas hal tersebut. "Apa yang terjadi adalah kesalahan," demikian pernyataan tersebut dibuka.

"Klub telah mengakui pelanggaran terhadap peraturan EFL 3.4 dan 127. Kami meminta maaf kepada klub-klub lain yang terlibat, dan terutama kepada para pendukung Southampton yang loyalitas dan dukungannya yang luar biasa musim ini seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari klub."

Namun, klub ini mengajukan banding, karena menurut mereka sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan pelanggarannya. Selain itu, mereka membandingkannya dengan Leeds United. "Sementara Leeds United dikenai denda sebesar £200.000 atas pelanggaran serupa, Southampton justru kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan bernilai lebih dari £200 juta - pertandingan yang sangat berarti bagi staf, pemain, dan pendukung kami."

Klub tersebut menekankan bahwa sanksi itu sendiri memang pantas. "Kami menerima bahwa sanksi harus dijatuhkan. Yang tidak dapat kami terima adalah sanksi yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan."

Ketidakseimbangan ini sekali lagi ditekankan di bagian akhir pernyataan. "Kami mengatakannya karena proporsionalitas itu sendiri merupakan prinsip keadilan alamiah. Komisi memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi. Namun, menurut kami, yang tidak mereka miliki adalah hak untuk menjatuhkan sanksi yang jelas-jelas tidak proporsional dibandingkan dengan sanksi mana pun dalam sejarah sepak bola Inggris."

Akibat diskualifikasi Southampton, kini Middlesbrough dan Hull City bersaing memperebutkan satu tempat di Liga Premier. Pertandingan akan dimulai pada Sabtu pukul 16.30 di Stadion Wembley.