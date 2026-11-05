"Saya mencarinya," kata Niko Kovac, yang sempat hendak meminta Carney Chukwuemeka mencari Konstantinos Karetsas. "Tiba-tiba, dia muncul dari balik sudut," lanjut pelatih Borussia Dortmund itu kepada DAZN. Dengan begitu, ia akhirnya bisa memasukkan pemain Yunani itu untuk menggantikan Serhou Guirassy yang mengalami cedera paha.

Karetsas sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa saat Guirassy harus keluar, ia sedang berada di toilet. Bagi BVB, kepulangan pemain baru itu tepat waktu sehingga bisa masuk lebih awal menjadi keberuntungan dalam kemenangan kandang 2-1 yang sangat penting atas Real Betis pada matchday keempat Liga Champions.

UEFA memberinya trofi Pemain Terbaik Pertandingan setelah peluit akhir. "Fabio Silva yang pantas mendapatkannya. Dia mencetak satu gol dan memberikan satu assist," kata Karetas, yang tembakan mendatarnya dengan kaki kiri andalannya menghasilkan gol 2-1. Itu merupakan gol pertamanya untuk BVB.

Bukan hanya melalui gol itu terlihat betapa besar kontribusi Karetsas bagi permainan Borussia pada Rabu malam dan apa yang masih bisa ia berikan pada masa mendatang. Pemain berusia 18 tahun yang akan berulang tahun dalam dua pekan itu menunjukkan kreativitas dan kegembiraan bermain. Ia memiliki teknik yang sangat baik dan, dengan semua kualitas itu, mampu menghadirkan banyak momen mengejutkan.

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Konstantinos Karetsas di BVB "seperti kelinci"

Seperti saat mencetak gol 2-1: Karetsas menerima bola dari Silva, langsung mengecoh lawan dan, di luar dugaan, bergerak sedikit ke dalam. Ia kemudian melepaskan tembakan yang terhalang pandangan, melewati sela kaki bek lawan. Itu cukup untuk mengecoh kiper Alvaro Valles, yang sebelumnya beberapa kali menunjukkan refleks hebat.

"Terlihat bahwa Kosta adalah pesepakbola yang sangat bagus. Bukan hanya karena dia mencetak gol, melainkan juga karena dia selalu piawai mengecoh lawan. Seperti kelinci," kata Kovac. "Sulit menjaganya. Dia punya banyak gerak tipu yang bagus. Dia membawa banyak energi. Menurut saya, dia dan Fabio juga bekerja sama dengan sangat baik di lini depan. Saya menyukainya."

Karetsas mengatakan bahwa, mengingat situasi saat ia masuk sebagai pengganti, ia tidak mendapat instruksi dari pelatih Dortmund. "Saya hanya memainkan permainan saya, mereka memberi saya banyak ruang," jelas pemain yang telah 14 kali membela tim nasional itu. Awal kiprahnya di BVB terganggu oleh masalah sirkulasi yang dialaminya saat menghadapi Villarreal dan cedera ligamen luar dalam laga tandang melawan Union Berlin. Kedua masalah itu membuatnya absen dalam total empat pertandingan.

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Konstantinos Karetsas adalah pemain menyerang yang selama ini dibutuhkan BVB

Selain itu, ia harus menyesuaikan diri setelah pindah dari Genk ke Dortmund. "Perbedaan terbesar dari liga Belgia ke Bundesliga ada pada aspek fisik," katanya. "Saya jelas masih beradaptasi dengan tuntutan itu dan bisa terus berkembang. Saya rasa saya tidak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dari segi sepakbola."

Memang tidak. Karetsas akan memberi dampak positif bagi tim asal Westfalen itu. Kesan dari penampilannya sejauh ini saja sudah cukup untuk menarik kesimpulan tersebut. Terlebih, pemain menyerang yang kreatif dan berani bermain lepas seperti dirinya belakangan sangat dirindukan Dortmund.

Kovac bahkan memberinya semacam kebebasan bermain, sesuatu yang sama sekali bukan kebiasaan sang pelatih. Namun, karena Guirassy kemungkinan akan absen setidaknya dalam pertandingan liga melawan Elversberg tiga hari lagi, Karetsas tentu sangat berpeluang dimainkan.

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Situasi di BVB bisa semakin sulit bagi Ethan Nwaneri

"Karena itu, dia mungkin akan menjadi starter dalam beberapa pertandingan berikutnya selama Serhou belum bisa bermain," kata Kovac. Namun, ia tampaknya lalu menyadari bahwa, tidak seperti biasanya, ia baru saja membocorkan sesuatu yang biasanya tidak ia ungkapkan. Ia pun menegaskan: "Mungkin. Saya belum tahu. Kita lihat saja." Karetsas sendiri siap mendapat kesempatan lebih banyak: "Saya merasa baik dan sehat."

Namun, itu bukan kabar baik bagi Ethan Nwaneri. Kembalinya Karetsas, yang saat masuk sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu di München sudah memberikan assist untuk gol penyeimbang 2-2 pada menit-menit akhir, kemungkinan akan semakin menyulitkan pemain pinjaman dari FC Arsenal itu kembali masuk ke tim.

Pemain Inggris itu empat kali berturut-turut menjadi starter di liga. Dalam periode yang sama, ia juga dua kali dimasukkan lebih awal, termasuk dalam pertandingan melawan Villarreal yang disebutkan tadi, ketika sirkulasi Karetsas bermasalah. Namun, kontribusi nyata pemain berusia 19 tahun itu nihil. Momen-momen menjanjikan dan peluang mencetak gol silih berganti dengan penampilan yang kurang menonjol.

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Ethan Nwaneri turun dalam hierarki lini serang BVB

Karena itu, keputusan Kovac mencoretnya dari susunan pemain awal bukanlah kejutan dan masuk akal. Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Nwaneri duduk di bangku cadangan. Melawan Betis, ia baru dimasukkan pada waktu tambahan. Pertandingan tandang melawan Bayern berjalan lebih pahit lagi baginya.

Di München, Kovac memasukkan Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva, bahkan Samuele Inacio yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan, dari bangku cadangan. Semuanya pemain menyerang seperti Nwaneri, sementara ia untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Dortmund tidak dimainkan sepanjang 90 menit. Saat ini, Nwaneri pun turun di bawah Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka, dan juga Sabitzer dalam hierarki untuk posisi-posisi di belakang penyerang utama.

Pihak Gunners tentu tidak senang melihatnya. Pasalnya, masa peminjaman Nwaneri sebelumnya ke Olympique Marseille pada paruh kedua musim lalu juga berakhir dengan kegagalan besar. Klub London itu kabarnya memiliki klausul yang memungkinkan mereka memulangkan pemainnya pada musim dingin jika memberi tahu BVB lebih awal. Menurut laporan, hal itu akan menghemat pengeluaran Borussia hingga lima juta euro.

Rabu malam yang menggembirakan bagi Dortmund bisa menjadi titik balik bagi keduanya: Karetsas tampil meyakinkan, penuh semangat, dan mulai menunjukkan potensi untuk menjadi sosok kunci BVB. Pada saat yang sama, Nwaneri justru semakin tersisih dalam persaingan dan menimbulkan pertanyaan. Untuk saat ini, ia boleh dibilang satu-satunya pihak yang merugi di Borussia.

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