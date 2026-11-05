"Saya mencarinya," kata Niko Kovac. Ia sempat ingin meminta Carney Chukwuemeka mencari Konstantinos Karetsas. "Tiba-tiba, dia muncul dari balik sudut," lanjut pelatih Borussia Dortmund itu kepada DAZN. Dengan begitu, ia akhirnya bisa memasukkan pemain asal Yunani tersebut untuk menggantikan Serhou Guirassy yang mengalami cedera paha.

Karetsas sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa saat Guirassy harus meninggalkan lapangan, ia sedang berada di toilet. Bagi BVB, beruntung pemain baru itu kembali tepat waktu dan bisa segera turun ke lapangan dalam kemenangan kandang 2-1 yang sangat penting atas Real Betis pada matchday keempat Liga Champions.

UEFA memberinya trofi pemain terbaik pertandingan setelah peluit akhir berbunyi. "Fabio Silva yang pantas mendapatkannya. Dia mencetak satu gol dan memberikan satu assist," kata Karetas, yang tendangan mendatarnya dengan kaki kiri andalannya menghasilkan gol 2-1. Itu adalah gol pertamanya untuk BVB.

Bukan hanya melalui gol itu terlihat betapa besar kontribusi Karetsas bagi permainan Borussia pada Rabu malam dan betapa besar kontribusi yang masih bisa ia berikan ke depannya. Pemain berusia 18 tahun yang akan berulang tahun dalam dua pekan itu menunjukkan kreativitas murni dan kegembiraan bermain. Ia memiliki teknik yang sangat baik dan, dengan semua kemampuan itu, bisa menciptakan banyak momen tak terduga.

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Konstantinos Karetsas di BVB "seperti kelinci"

Seperti saat ia mencetak gol 2-1: Karetsas menerima bola dari Silva, langsung mengecoh lawan dan, di luar dugaan, sedikit bergerak ke dalam. Ia kemudian melepaskan tembakan yang tertutup oleh bek lawan dan meluncur di antara kedua kaki bek tersebut. Itu cukup untuk mengecoh kiper Alvaro Valles, yang sebelumnya melakukan sejumlah penyelamatan refleks gemilang.

"Kita bisa melihat bahwa Kosta adalah pesepakbola yang sangat bagus. Bukan hanya karena dia mencetak gol, tetapi juga karena dia selalu pandai mengecoh lawan dengan perubahan arah. Seperti kelinci," kata Kovac. "Sulit menjaganya. Dia punya banyak gerak tipuan yang bagus. Dia membawa banyak energi. Menurut saya, dia dan Fabio juga bekerja sama dengan sangat baik di lini depan. Saya menyukainya."

Karetsas sendiri mengatakan bahwa, mengingat situasi saat ia masuk sebagai pemain pengganti, ia tidak menerima instruksi dari pelatih Dortmund. "Saya hanya memainkan permainan saya. Mereka memberi saya banyak ruang," jelas pemain yang telah 14 kali membela tim nasional itu. Awal kiprahnya di BVB terganggu oleh masalah peredaran darah yang dialaminya saat menghadapi Villarreal dan cedera ligamen sisi luar dalam laga tandang melawan Union Berlin, yang membuatnya absen dalam total empat pertandingan.

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Konstantinos Karetsas adalah pemain menyerang yang selama ini tidak dimiliki BVB

Ia juga harus menyesuaikan diri setelah pindah dari Genk ke Dortmund. "Perubahan terbesar dari liga Belgia ke Bundesliga adalah dari segi fisik," katanya. "Saya jelas masih dalam proses menyesuaikan diri dan bisa terus berkembang. Saya rasa saya tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari segi sepakbola."

Memang tidak. Karetsas akan membawa dampak positif bagi klub asal Westfalen itu. Kesan yang ia berikan sejauh ini sudah cukup untuk menarik kesimpulan tersebut. Salah satu alasannya sederhana: belakangan ini, mereka sangat kekurangan pemain menyerang yang kreatif dan bermain tanpa beban seperti dirinya.

Kovac bahkan seolah memberinya kebebasan, sesuatu yang sama sekali tidak lazim bagi sang pelatih. Namun, karena Guirassy kemungkinan akan absen setidaknya dalam pertandingan liga melawan Elversberg tiga hari lagi, Karetsas tentu menjadi kandidat kuat untuk dimainkan.

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Ethan Nwaneri bisa menghadapi persaingan yang lebih sulit di BVB

"Karena itu, dia mungkin akan menjadi starter dalam beberapa pertandingan berikutnya selama Serhou belum bisa bermain," kata Kovac. Namun, ia tampaknya kemudian sadar bahwa ia baru saja mengungkapkan sesuatu yang biasanya tidak ia ungkapkan. Ia pun menegaskan: "Mungkin. Saya belum tahu. Kita lihat nanti." Karetsas sendiri siap mendapat kesempatan lebih banyak: "Saya merasa baik dan sehat."

Namun, itu bukan kabar baik bagi Ethan Nwaneri. Kembalinya Karetsas, yang sudah memberikan assist untuk gol penyama kedudukan 2-2 pada menit-menit akhir saat masuk sebagai pemain pengganti di München akhir pekan lalu, kemungkinan akan semakin menyulitkan pemain pinjaman dari FC Arsenal itu untuk kembali masuk ke tim.

Pemain asal Inggris itu sempat menjadi starter dalam empat pertandingan liga berturut-turut. Dalam periode tersebut, ia juga dua kali masuk sebagai pemain pengganti sejak awal pertandingan, termasuk dalam laga melawan Villarreal yang disebutkan tadi, ketika Karetsas mengalami masalah peredaran darah. Namun, pemain berusia 19 tahun itu sama sekali belum menghasilkan gol maupun assist. Momen-momen menjanjikan dan peluang mencetak gol silih berganti dengan penampilan yang kurang menonjol.

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Ethan Nwaneri turun dalam urutan pilihan pemain menyerang BVB

Karena itu, keputusan Kovac mencoretnya dari sebelas pemain pertama bukanlah kejutan dan memang masuk akal. Dalam lima pertandingan resmi terakhir, Nwaneri duduk di bangku cadangan. Melawan Betis, ia baru masuk pada masa tambahan waktu. Laga melawan Bayern bahkan lebih pahit baginya.

Di München, Kovac memasukkan Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva, bahkan Samuele Inacio yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan bermain. Semuanya pemain menyerang seperti Nwaneri, sementara untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Dortmund, ia menghabiskan seluruh 90 menit di bangku cadangan. Saat ini, Nwaneri pun berada di belakang Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka, dan juga Sabitzer dalam urutan pilihan untuk posisi-posisi di belakang penyerang utama.

Situasi ini tentu tidak akan disambut baik oleh The Gunners. Pasalnya, peminjaman Nwaneri sebelumnya ke Olympique Marseille pada paruh kedua musim lalu juga berakhir dengan kegagalan besar. Klub asal London itu kabarnya memiliki klausul yang memungkinkan mereka memulangkan pemainnya pada musim dingin jika memberi tahu BVB lebih awal. Kabarnya, hal itu akan menghemat pengeluaran Borussia hingga lima juta euro.

Rabu malam yang menggembirakan bagi Dortmund itu bisa menjadi titik balik bagi keduanya: Karetsas tampil meyakinkan, penuh semangat, dan mulai menunjukkan potensi untuk menjadi sosok penting bagi BVB. Pada saat yang sama, Nwaneri justru semakin tertinggal dalam persaingan dan menimbulkan tanda tanya. Untuk saat ini, ia boleh dibilang satu-satunya pihak yang merugi di Borussia.

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