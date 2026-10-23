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Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri meminta timnya memperbaiki pertahanan menjelang laga Serie A melawan Roma, yang belum terkalahkan, pada Sabtu di Stadio Diego Armando Maradona. Allegri mendesak para pemainnya menemukan keseimbangan taktik setelah awal musim yang tidak konsisten di kompetisi domestik.

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Allegri kobarkan semangat Napoli jelang Derby del Sole yang penting

Napoli kembali berlaga di kompetisi domestik pada Sabtu malam dengan menjamu Roma, yang belum terkalahkan, di Stadio Diego Armando Maradona. Tim asuhan Massimiliano Allegri memasuki pekan kedelapan dengan koleksi 10 poin dari tujuh pertandingan. Mereka berupaya tampil lebih konsisten setelah secara mengejutkan kalah dari Venezia, lalu menang 4-3 atas Bodo/Glimt dalam laga Liga Champions yang berlangsung sengit pada tengah pekan.

Setelah tiga kali kalah di liga musim ini, Napoli menghadapi tekanan untuk mempertahankan catatan tak terkalahkan dalam delapan laga kandang Serie A melawan Roma.

“Besok kami menghadapi pertandingan penting melawan tim yang tampil bagus sejak musim lalu,” kata Allegri kepada wartawan. “Ini pertandingan dengan taruhan besar, tetapi hasilnya tidak akan menentukan seluruh perjalanan kami musim ini.”

Allegri tuntut disiplin bertahan untuk hentikan kebobolan

Menyoroti kekurangan dari sisi taktik, Allegri menyebut organisasi permainan saat tidak menguasai bola sebagai aspek utama yang harus ditingkatkan Napoli. “Hal yang paling perlu kami perbaiki adalah cara kami bermain saat tidak menguasai bola,” tegas Allegri. “Kami harus lebih baik dalam hal itu dan menunjukkan bahwa kami bisa lebih kuat serta lebih tegas.”

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“Kami perlu memperbaiki permainan, terutama di lini belakang. Kami terlalu banyak kebobolan dan harus lebih solid.”

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“Menemukan keseimbangan akan sangat berarti karena itu bisa membantu kami meraih serangkaian hasil bagus,” tambah pelatih asal Italia tersebut.

Allegri puji permainan cepat Roma asuhan Gasperini

Allegri mengakui tantangan dari tim asuhan Gian Piero Gasperini, yang telah mengumpulkan 17 poin tanpa sekali pun kalah di liga musim ini. “Kami tahu betapa bagusnya lawan dan seberapa jauh mereka berkembang,” ujar Allegri. “Gasperini bekerja dengan sangat baik, dan timnya memiliki kualitas serta semangat yang besar.”

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“Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat intens karena tim-tim asuhan Gasperini bermain dengan tempo tinggi. Kami harus siap menghadapi energi sebesar itu.”

Allegri juga memberikan kabar mengenai sejumlah gelandang penting: “Kami secara bertahap kembali diperkuat beberapa pemain penting, seperti McTominay dan Anguissa, tetapi mereka belum sepenuhnya siap bermain selama 90 menit.”

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Napoli bidik momentum kebangkitan di Maradona

Roma belum kebobolan dalam ketiga laga tandangnya di liga sejauh ini. Karena itu, Napoli harus lebih efektif dalam menyerang untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Kemenangan di kandang akan membawa Napoli lebih dekat ke posisi zona kompetisi Eropa sekaligus meredakan tekanan terhadap Allegri.

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Napoli menjamu Roma pada Sabtu malam pukul 18.00 CEST di Naples.