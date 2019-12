Sorot Sepekan (26 November - 3 Desember): Ballon D'Or Keenam Untuk Lionel Messi!

Dari kabar Ballon d'Or 2019 sampai kiprah Indonesia U-23 di SEA Games 2019, Goal merangkum beragam kabar menarik sepakbola sepekan terakhir.

Bali United Juara Liga 1

Bali United resmi ditahbiskan menjadi juara Liga 1 2019 setelah mengalahkan tuan rumah Semen Padang 2-0, Senin (2/12) petang. Dengan koleksi 63 poin dan sisa empat laga, Serdadu Tridatu pun tak mungkin lagi dikejar di klasemen. Pelatih Stefano "Teco" Cugurra layak disebut sebagai aktor utama Bali United menjadi juara musim ini, setelah musim sebelumnya membantu Persija Jakarta menjadi kampiun Liga 1.

Ballon d'Or Keenam Messi!

Lionel Messi berhasil keluar sebagai pemenang Ballon d'Or 2019 setelah unggul tipis dari pesaing terdekatnya, Virgil van Dijk. Sementara itu, Cristiano Ronaldo finis ketiga, tapi yang bersangkutan tidak menghadiri seremoni Ballon d'Or di Paris, Senin (2/12).

La Pulga pun resmi mengklaim trofi Ballon d'Or keenam (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Raihan tersebut menjadi lambang keberhasilannya sebagai pesepakbola tersukses di penghargaan bergengsi ini.

Emery Dipecat

Setelah spekulasi berpekan-pekan, Unai Emery akhirnya diberhentikan dari perannya sebagai manajer menyusul kekalahan 2-1 kontra di fase grup Liga Europa, Kamis (28/11) lalu.

Hasil negatif tersebut memperpanjang rekor tanpa kemenangan The Gunners menjadi tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi. Asisten pelatih sekaligus mantan gelandang Arsenal Freddie Ljungberg naik pangkat untuk mengambil alih tongkat kepelatihan tim sebagai karteker.

Gol Mustahil Dybala

Sejumlah pertandingan menarik tersaji pada akhir pekan lalu, seperti duel Liga Champions antara dan yang diwarnai oleh gol tendangan bebas Paulo Dybala dari sudut sangat sempit untuk membawa timnya menang 1-0.

Liga Champions: Sejumlah tim besar sudah memastikan diri lolos, tapi tidak menghalangi terciptanya sejumlah momen menarik, seperti kemenangan atas , quat-trick Robert Lewandowski di Belgrade, kemenangan comeback kontra , hingga kebangkitan PSG di markas .

Sejumlah tim besar sudah memastikan diri lolos, tapi tidak menghalangi terciptanya sejumlah momen menarik, seperti kemenangan atas , quat-trick Robert Lewandowski di Belgrade, kemenangan comeback kontra , hingga kebangkitan PSG di markas . EPL : berlari sendiri di puncak klasemen, Arsenal dan masih tanpa kemenangan, takluk di kandang sendiri dari West Ham.

: berlari sendiri di puncak klasemen, Arsenal dan masih tanpa kemenangan, takluk di kandang sendiri dari West Ham. : Milan bertakhta di puncak klasemen setelah mengalahkan 2-1 dan juga karena Juventus bermain imbang 2-2 dengan .

Milan bertakhta di puncak klasemen setelah mengalahkan 2-1 dan juga karena Juventus bermain imbang 2-2 dengan . : Barcelona sukses membungkam Atletico Madrid berkat gol tunggal Lionel Messi dan kegemilangan kiper Marc-Andre ter Stegen. Real Madrid butuh gol-gol dari beknya untuk meraih kemenangan di markas .

Barcelona sukses membungkam Atletico Madrid berkat gol tunggal Lionel Messi dan kegemilangan kiper Marc-Andre ter Stegen. Real Madrid butuh gol-gol dari beknya untuk meraih kemenangan di markas . : menderita kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari , membuat sang juara bertahan kini terpaut empat poin dengan Gladbach di puncak klasemen.



Undian Fase Grup

UEFA telah melangsungkan undian fase grup Euro 2020 yang digelar di Bucharest, Sabtu (30/11). Satu grup paling mencuri perhatian di situlah berkumpul juara dunia 2014, juara dunia 2018, dan juara Eropa 2016! Ya, Euro 2020 bakal menyajikan pertarungan sengit antara Jerman, Prancis, dan di Grup F.

Kiprah Indonesia di SEA Games 2019

Dalam sepekan terakhir, timnas Indonesia U-23 telah memulai perjalanannya mengejar medali emas di SEA Games 2019. Hasilnya sejauh ini cukup memuaskan. Indonesia mampu menang tiga kali (2-0 vs , 2-0 vs Singapura, 8-0 vs Brunei) dan kalah sekali (1-2 vs ).

Meski demikian, Indonesia belum dipastikan lolos ke semi-final karena masih bersaing ketat dengan Vietnam dan untuk berebut dua posisi teratas di Grup B.

