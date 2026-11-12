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Son Heung-min dan sejumlah pemain kunci timnas Korea Selatan secara terbuka membantah rumor perseteruan sengit di ruang ganti setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026. Para pemain senior mengeluarkan pernyataan bersama dari Doha untuk membantah laporan tentang perpecahan antargenerasi dan ancaman pensiun dari timnas.

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Bintang Korea Selatan tanggapi rumor perpecahan

Son dan sejumlah pemain kunci tim nasional Korea Selatan membantah tegas rumor perseteruan di ruang ganti. Skuad tersebut mendapat sorotan tajam dari publik setelah tersingkir secara mengecewakan di fase grup Piala Dunia 2026.

Sejumlah laporan menyebut adanya perpecahan antara pemain veteran dan anggota skuad yang lebih muda. Namun, para pemain senior kini mengeluarkan pernyataan bersama untuk menjelaskan situasi dan menyatukan tim.

Dalam pernyataan yang ditulis dari pemusatan latihan mereka saat ini di Doha, para pemain menegaskan komitmen bersama. Mereka berjanji bekerja sama untuk menjadi panutan bagi generasi berikutnya dari talenta sepakbola Korea Selatan.

Para pemain bantah ancaman pensiun dari timnas

Pernyataan bersama itu ditandatangani kapten Son, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, dan Kim Min-jae. Mereka secara khusus membantah klaim bahwa pemain tertentu mengancam pensiun dari timnas.

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“Sama sekali tidak benar bahwa kami berusaha memaksakan tuntutan tertentu dengan ancaman pensiun,” tegas para pemain melalui Asosiasi Sepakbola Korea. “Kami sudah lama bermain bersama untuk sepakbola Korea Selatan, dan kami adalah rekan setim yang akan terus melangkah menuju tujuan yang sama.”

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Kegagalan di Piala Dunia memicu perdebatan antargenerasi

Ketegangan internal itu awalnya muncul setelah Korea Selatan tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia 2026. Meski membuka kiprah dengan kemenangan atas Ceko, mereka tersingkir setelah kalah 1-0 dari Meksiko dan Afrika Selatan dalam dua laga berikutnya.

Dampaknya langsung terasa, dengan pelatih kepala Hong Myung-bo dan presiden KFA Chung Mong-gyu mengundurkan diri. Rumor kemudian muncul mengenai perpecahan antara para pemain veteran kelompok ‘92-Line’, termasuk Son, dan generasi ‘96-Line’ yang mencakup Kim serta Hwang Hee-chan.

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Spekulasi semakin kuat ketika Son dicadangkan untuk laga terakhir fase grup yang krusial melawan Afrika Selatan. Laporan lain tentang perselisihan kemudian muncul selama jeda internasional Oktober, hingga para pemain akhirnya angkat bicara pekan ini.

Moreno berupaya membangun skuad yang bersatu

Pelatih kepala sementara Robert Moreno kini bertugas menyatukan skuad menjelang laga persahabatan melawan Arab Saudi dan Qatar. Ia telah memanggil semua pemain yang menjadi pusat rumor belakangan ini.