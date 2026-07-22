Bintang klub Barcelona keluar dari perhitungan klub Al Hilal selama periode transfer musim panas ini, berkat kedatangan winger asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United dalam waktu dekat.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Al Hilal sudah dekat untuk merekrut Summerville pada bursa transfer musim panas ini seharga 80 juta euro, menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa perekrutan Summerville oleh Al Hilal mengakhiri gagasan kemungkinan mendatangkan winger asal Brasil Raphinha dari klub Barcelona selama periode transfer musim panas ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Al Hilal memasuki musim transfer dengan menempatkan Raphinha di puncak daftar incarannya, di mana mereka menyiapkan dana yang sangat besar demi merekrutnya, baik untuk membelinya dari Barcelona, maupun terkait gaji yang akan diterimanya.

Akan tetapi, keteguhan winger asal Brasil itu yang terus ingin bertahan bersama Barcelona di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman Hansi Flick mendorong klub Arab Saudi tersebut untuk berpikir merekrut winger baru sebagai penggantinya, dan pilihan jatuh pada Summerville.

Dengan demikian, dipastikan Raphinha bertahan bersama tim Barcelona pada musim mendatang setidaknya, sehingga klub Catalan itu menutup salah satu berkas paling rumit dalam periode terakhir.

Perlu diingat bahwa Raphinha menampilkan level yang sangat kuat bersama klub Barcelona dalam dua musim terakhir, bahkan ia menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada 2025, sebelum akhirnya diraih oleh winger Paris Saint-Germain asal Prancis, Ousmane Dembele.