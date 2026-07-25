Pemain asal Belanda, Cresencio Summerville, transfer terbaru Al Hilal Saudi, mengungkapkan kebahagiaan besarnya bergabung dengan "Sang Pemimpin", seraya menegaskan bahwa keputusannya untuk pindah tidak didorong oleh pertimbangan lain, melainkan oleh perasaannya terhadap proyek olahraga klub serta keinginannya untuk meraih gelar bersama salah satu klub terbesar di Asia.

Al Hilal telah mengumumkan, kemarin Jumat, kesepakatan resmi dengan Summerville yang datang dari klub Inggris West Ham United, dengan kontrak yang membentang selama empat musim, dalam sebuah transfer yang nilainya melampaui 70 juta euro, sehingga menjadi salah satu transfer terbesar klub dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam penampilan perdananya melalui pusat media Al Hilal, sayap asal Belanda itu menegaskan bahwa tujuannya sudah jelas sejak hari pertama, seraya menyebutkan bahwa ia berharap dapat berkontribusi merebut kembali gelar Liga Roshn, dan kembali menjuarai gelar Asia, di samping bersaing untuk semua gelar yang mungkin diraih.

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Summerville berkata: "Saya sangat bahagia mengenakan jersey Al Hilal, dan keinginan saya adalah meraih semua gelar serta membantu tim merebut kembali liga dan Asia sebagai prioritas utama."

Pemain itu tak lupa menyampaikan pesan langsung kepada para suporter Al Hilal, seraya menegaskan bahwa ia menanti dukungan mereka selama musim baru, dan bahwa ia akan mengerahkan segala kemampuannya demi membahagiakan mereka di atas lapangan.

Ia menambahkan: "Tujuan saya adalah membahagiakan para suporter dengan mencetak dan menciptakan gol di setiap pertandingan, dan saya berharap selalu melihat mereka di tribun karena mereka memberikan dorongan besar bagi tim untuk meraih kemenangan."

Summerville juga mengungkapkan alasan sebenarnya di balik pilihannya kepada Al Hilal, seraya menegaskan bahwa perasaannya terhadap klub adalah faktor penentu dalam mengambil keputusan.

Ia menutup: "Ketika Anda tahu bahwa klub sebesar Al Hilal menaruh perhatian kepada Anda, Anda merasa dihargai. Perasaan saya adalah yang menuntun saya menuju Al Hilal, dan saya berharap dapat meraih segalanya bersama entitas besar ini."