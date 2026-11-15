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Indikasi terus bertambah mengenai semakin dekatnya salah satu pemain paling menonjol di timnas Spanyol untuk hengkang dari klubnya, di tengah ketertarikan sejumlah tim untuk memperoleh jasanya, serta keinginan sang pemain sendiri untuk menjalani pengalaman baru yang memberinya kesempatan bersaing di level turnamen-turnamen Eropa. Sementara Barcelona memantau situasi dalam upaya memperkuat lini pertahanannya, tujuan favorit sang pemain tampaknya menjadi faktor yang bisa memberi klub Katalunya itu keunggulan dalam perburuan untuk merekrutnya.

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Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona berada di puncak daftar pilihan favorit Pedro Porro, bek Tottenham, yang ingin pindah ke wilayah Catalunya pada periode mendatang. Pemain Spanyol itu menyadari adanya minat dari sejumlah klub lain, tetapi ia lebih memilih mengenakan seragam tim Catalunya tersebut, yang memberikan Barcelona keunggulan penting dalam persaingan untuk mendapatkan jasanya.

Barcelona memang tengah mencari penguatan opsi pertahanan mereka, dan Porro dianggap sebagai salah satu nama yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tim, mengingat kemampuannya memberikan beragam solusi di lini belakang. Namun, minat Barcelona terhadap pemain itu tidak berarti bahwa penyelesaian transfer akan mudah.

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Menurut laporan tersebut, kepergian Porro dari Tottenham tampak menjadi hal yang sangat mungkin terjadi, setelah hasil dan performa tim menjadi jauh dari level yang ditunjukkan pemain itu sendiri. Bek Spanyol tersebut merupakan salah satu dari sedikit elemen yang masih menampilkan permainan bagus di dalam skuad klub London itu.

Porro meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol pada musim panas lalu, dan ia ingin tampil di kompetisi-kompetisi Eropa pada musim mendatang, hal yang mendorongnya mencari peluang baru jauh dari Tottenham. Berdasarkan hal itu, bertahannya ia bersama Spurs tampaknya bukan pilihan yang paling mungkin.

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Meski minat Barcelona untuk mendapatkan pemain itu jelas terlihat dan mereka mengapresiasi potensinya, sisi finansial menjadi kendala utama dalam penyelesaian transfer. Tottenham menilai nilai Porro antara 70 hingga 80 juta euro, sementara para pejabat klub Catalunya itu menganggap nilai pasar yang sesuai untuk pemain tersebut tidak melebihi 50 juta euro, dan hal ini bisa menjadi titik perselisihan utama dalam negosiasi yang mungkin terjadi.

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Salah satu masalah pertahanan paling menonjol yang ingin diselesaikan Barcelona terletak di posisi bek tengah, karena Pau Cubarsi masih belum memiliki rekan bertahan yang dapat diandalkan secara reguler, dan sampai saat ini klub belum berhasil merekrut bek tengah kidal.

Oleh karena itu, penguatan posisi ini menjadi kebutuhan mendesak bagi tim, dan hal ini bisa mendorong manajemen untuk mengarahkan sebagian besar sumber daya finansialnya guna merekrut bek baru alih-alih mengeluarkan jumlah besar untuk seorang bek kanan.

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Dengan prioritas-prioritas ini, mengeluarkan hampir 50 juta euro untuk merekrut Porro yang berusia 27 tahun tampaknya bukan prioritas bagi Barcelona saat ini, meski pemain itu ingin pindah ke klub Catalunya tersebut. Langkah manajemen juga bisa dikaitkan dengan sejauh mana kemampuan mereka menuntaskan transaksi penjualan Alejandro Balde dengan nilai finansial yang baik pada bursa transfer musim dingin mendatang, karena langkah ini dapat membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bergerak demi mendapatkan bek Tottenham tersebut. Namun, masa depan transfer itu akan tetap bergantung pada perhitungan finansial dan kebutuhan pertahanan tim.

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