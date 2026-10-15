Sofyan Amrabat sangat kesal dengan kekalahan Ajax dari Hajduk Split di Conference League. Akibat penampilan buruk dan kesalahan individu, tim asal Amsterdam itu pulang dengan tangan hampa dari laga pertama.

"Ya, tentu ini sangat menyakitkan," kata Amrabat kepada Ziggo Sport. "Saya rasa kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Mereka terbantu oleh dukungan suporter yang fanatik, menekan jauh ke depan dengan energi besar. Lalu kami mendapat peluang yang sangat besar dan peluang itu harusnya bisa dituntaskan. Belakangan ini, hal seperti itu terus berulang pada kami."

Amrabat merujuk pada peluang besar Tolu Arokodare pada menit ketujuh. Setelah melakukan sprint kencang, sang penyerang tinggal berhadapan dengan gawang, tetapi terlalu lama ragu-ragu. "Kalau peluang itu menjadi gol, pertandingannya akan sangat berbeda. Pada akhirnya, setelah itu kami justru kebobolan akibat kehilangan bola sendiri," keluh Amrabat.

"Pada babak kedua, saya rasa kami mengambil alih kendali, menciptakan peluang, dan mencetak gol yang bagus. Momentum ada di pihak kami, tetapi kemudian mereka mulai melemparkan kembang api. Saya rasa mereka melakukannya dengan cerdik. Itu membuat tempo pertandingan menurun."

Amrabat kemudian disela oleh reporter Wytse van der Goot, yang mengingatkannya bahwa skor sudah 2-1 ketika pertandingan dihentikan sementara. "Ya, benar. Saya rasa kami juga tidak boleh saling menyalahkan," ujar Amrabat, sependapat dengan Van der Goot.

Karena itu, ia tidak ingin menyalahkan Jofre Torrents, yang terutama tampak sangat buruk saat gol yang membuat skor menjadi 2-1. "Ini tidak menyenangkan bagi anak itu. Dia berlatih sangat keras dan sangat baik. Ini pertandingan pertamanya, jadi kami tidak menyalahkannya. Kami seharusnya bangkit sebagai tim untuk menebus kesalahannya, tetapi kami tidak melakukannya."

"Saat ini keadaan memang sedang tidak berpihak kepada kami. Kalau melihat PSV akhir pekan lalu, Heerenveen juga mendapat peluang yang sangat besar... Kami sekarang sedang berada dalam situasi sulit. Kalau peluang itu didapat saat melawan kami, mereka akan mencetak gol. Saat melawan PSV, peluang itu tidak menjadi gol, lalu PSV memenangi pertandingan. Mungkin ini juga sedikit soal keberuntungan."

"Namun, itu tidak boleh menjadi alasan. Kami harus lebih baik. Kami tidak boleh membiarkan keadaan sampai seperti itu pada momen-momen penting. Kami harus bekerja sangat keras, itu jelas. Apa saya harus menyerah sekarang?" katanya dengan nada kesal. "Musim masih panjang. Kami harus memperkuat kepercayaan diri dan bekerja sangat keras. Kami harus sadar, karena belum ada yang diputuskan."