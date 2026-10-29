Sofyan Amrabat menegaskan kepada NOS bahwa ia ingin menjuarai liga bersama Ajax musim ini. Pemain asal Maroko itu bergabung tanpa biaya transfer pada musim panas ini di Johan Cruyff ArenA, tempat manajemen Ajax sudah lama mencari pemain yang cocok dan terjangkau untuk posisi gelandang bertahan. Amrabat mengatakan bahwa ia menjalankan peran tersebut dengan caranya sendiri.

Amrabat menandatangani kontrak dua tahun bersama Ajax pada Agustus dan selalu bermain dalam setiap pertandingan sejak debutnya melawan PSV pada 5 September. Dalam lima laga terakhir Ajax, ia selalu menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit.

Amrabat tahu bahwa posisi nomor 6 penting di Belanda dan di Ajax. "Saya rasa di Belanda mereka paling menginginkan pemain nomor 6 yang merebut bola, menggiringnya ke depan, mengecoh tiga pemain, mengirim umpan silang, mencetak gol sendiri, dan masih sempat kembali ke belakang. Seolah-olah itulah pemain nomor 6 ideal Ajax saat ini," kata Amrabat sambil tertawa.

"Tapi, bagaimana saya menjalankan peran itu? Dengan cara saya sendiri. Saya hanya berusaha membantu tim. Saya ingin menjadi juara dan berusaha membuat pemain lain di tim bermain lebih baik. Kadang berhasil lebih baik daripada di kesempatan lain," ujar Amrabat, mengkritik dirinya sendiri.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

"Saya pikir saya seorang pemenang, dan saya berusaha menunjukkannya setiap hari. Saya mencoba mengajak rekan-rekan setim saya melakukan hal yang sama. Memberikan pengaruh positif dan membimbing para pemain muda."

"Selalu siap membantu siapa pun, tetapi yang terpenting tentu saja di lapangan. Memastikan Anda tampil baik di lapangan. Jadi, ya, saya berusaha sebaik mungkin. Semoga pada akhir musim kami mengangkat trofi juara," kata Amrabat.

Ajax sedang berada dalam periode yang bagus setelah meraih kemenangan beruntun atas FC Groningen, Atalanta, dan Sparta Rotterdam. Amrabat dan Ajax akan menghadapi AZ di Amsterdam pada Sabtu. AZ tertinggal satu poin dari Ajax (21 berbanding 20).