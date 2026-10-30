"Harry Kane seharusnya menandatangani kontrak untuk jangka waktu selama yang dia inginkan," kata pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Jerman sekaligus analis Sky itu sambil tersenyum dalam acara media RTL Deutschland, saat membahas negosiasi kontrak Bayern dengan pencetak gol andalan mereka.

Kane kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Bayern mengenai sejumlah poin penting dalam kontrak barunya. Belakangan, kontrak hingga 2029 dinilai sebagai kemungkinan yang paling besar. Matthäus mengatakan ia memahami keraguan Bayern untuk memberi pemain Inggris itu kontrak baru berdurasi tiga tahun mengingat usia Kane (33). Namun, ia menawarkan solusi: "Buat saja kontrak dua tahun plus satu tahun, dengan tahun terakhir bergantung pada jumlah penampilan. Kontraknya jadi bukan 28 halaman, melainkan 32 halaman, tetapi tidak ada pihak yang perlu menunjukkan kepada pihak lain seberapa kuat dirinya."

Matthäus memuji Kane sebagai sosok "gentleman" dan pemain istimewa. Dari sisi permainan, ada satu hal yang terutama ia soroti: "Dia ada di mana-mana dan bebas berada di mana saja. Itu membuatnya sulit ditebak. Kebebasan itu tidak boleh diambil darinya karena itu akan mengurangi kekuatannya dan kualitas FC Bayern." Sambil tersenyum, Matthäus kemudian berkelakar bahwa, mengingat pernyataan terbaru Jürgen Klopp mengenai hal ini, pelatih timnas Jerman mungkin perlu "menonton beberapa pertandingan lagi".

Matthäus soal pencapaian pemain Jerman di Ballon d'Or

Menurut Matthäus, tidak adanya pemain Jerman di sepuluh besar peringkat pemain terbaik dunia juga "mencerminkan Piala Dunia. Kalau Anda kembali tersingkir sangat dini bersama tim nasional, dengan penampilan buruk pula, tidak melibas setiap lawan di kualifikasi, sementara pemain-pemain pembeda di klub berasal dari luar negeri," katanya, tidak mengherankan jika pemain Jerman tidak masuk dalam daftar itu.

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"Joshua Kimmich bisa masuk di sana," tambah Matthäus, "tetapi di Piala Dunia dia tidak diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya di posisi yang mungkin semestinya dia tempati. Saya penggemarnya, juga penggemar Florian Wirtz, tetapi Wirtz punya masalahnya sendiri. Jamal Musiala punya kualitas, tetapi selama satu setengah tahun terakhir dia berulang kali cedera. Felix Nmecha juga punya kualitas, tetapi terlalu jarang menunjukkannya. Jadi, ada alasan-alasannya."

Meski demikian, Matthäus melihat sosok yang bisa menggantikan Kane di Bayern: Michael Olise. Pemain Prancis itu memiliki sesuatu yang istimewa, kata Matthäus. Ia menilai penalti "Panenka" Olise di ajang piala melawan Magdeburg "keren. Tentu saja, Anda bisa bilang itu provokatif. Tetapi kalau saya anak berusia sepuluh atau dua belas tahun dan melihat hal seperti itu, saya akan bilang: Wah, saya juga ingin melakukannya. Karena itu berbeda."