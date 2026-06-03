Sneijder dan Van der Vaart yakin: 'Negara itu menggunakan doping saat melawan Oranje'

Wesley Sneijder dan Rafael van der Vaart sangat yakin. Rusia menggunakan doping pada Kejuaraan Eropa 2008, demikian kata kedua mantan pemain tim nasional tersebut dalam podcast Wes & Raf dari Ziggo Sport.

Belanda tergabung dalam grup bersama Italia, Prancis, dan Rumania di Euro 2008. Tampaknya grup yang sangat sulit, namun Oranje mengejutkan semua pihak.

Di bawah asuhan pelatih Marco van Basten, ketiga negara tersebut berhasil dikalahkan. Bahkan, Belanda berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 4-1.

Di perempat final, Rusia menjadi lawan berikutnya. Roman Pavlyuchenko mencetak gol 0-1 untuk Rusia pada menit ke-60, tetapi gol dari Ruud van Nistelrooij di menit-menit akhir memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Menurut Van der Vaart, itulah momen di mana penggunaan doping mulai terlihat. “Coba tonton ulang pertandingan itu. Suhu di Basel mencapai 40 derajat. Kami benar-benar kelelahan.”

“Perpanjangan waktu dimulai dan mereka kembali segar bugar,” lanjut Van der Vaart. “Kita tahu cerita-cerita doping dari Rusia. Arshavin itu mulai berlari seolah-olah baru saja lahir.”

Sneijder mengangguk setuju dan menambahkan. “Benar-benar tidak wajar apa yang tiba-tiba terjadi di babak perpanjangan waktu itu. Dan itu sangat disayangkan, karena kami benar-benar merasa akan memenangkan turnamen itu.”

Akhirnya, Rusia memenangkan pertandingan di babak perpanjangan waktu dengan skor 1-3. Gol dari Dmitriy Torbinskiy dan Andrei Arshavin mengakhiri harapan Belanda.