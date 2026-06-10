Sneijder dan Van der Vaart melontarkan kritik pedas kepada Feyenoord: 'Ini memalukan!'

Rafael van der Vaart dan Wesley Sneijder memiliki pandangan yang sangat tegas mengenai pemecatan Robin van Persie baru-baru ini di Feyenoord. Kedua mantan pemain timnas Belanda itu menyebutnya sebagai aib besar dalam podcast Wes & Raf dari Ziggo Sport.

Van Persie ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh direktur teknis yang akan mundur, Dennis te Kloese, satu setengah tahun lalu. Mantan penyerang ini membawa Feyenoord ke posisi kedua di Eredivisie musim lalu.

Oleh karena itu, ia tampaknya akan tetap di Feyenoord, tetapi ketika Dévy Rigaux ditunjuk sebagai pengganti Te Kloese, hal itu segera terbukti tidak terjadi.

Pada konferensi pers pertama Rigaux di De Kuip, direktur asal Belgia itu sudah mengatakan bahwa musim Van Persie ‘masih harus dievaluasi’. Beberapa hari kemudian, Feyenoord memecatnya.

“Saya benar-benar merasa ini memalukan,” kata Van der Vaart membuka pembicaraan. “Dia adalah ikon klub. Memang performanya tidak maksimal, tapi dia tetap finis di posisi kedua, lalu datanglah seorang pemula dari Belgia yang langsung memutuskan Van Persie harus pergi.”

“Itu sangat menyakitkan bagi pemain sebesar dia,” lanjut Van der Vaart. “Jika kamu finis di posisi kedua dengan begitu banyak cedera… Saya akan memberinya waktu sedikit lebih lama.”

Sneijder pun sependapat dengan Van der Vaart. “Finis di posisi kedua dengan skuad ini sudah sangat luar biasa. Oke, performa tim lainnya memang tidak terlalu bagus, tapi setidaknya kita finis di posisi kedua. Itulah target Feyenoord,” tutupnya.