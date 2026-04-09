Slot membenarkan pencoretan Salah saat melawan Paris: Kami ingin tetap bertahan

Pelatih Liverpool asal Belanda, Arne Slot, memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk tidak menurunkan bintang The Reds, Mohamed Salah, dalam laga melawan Paris Saint-Germain, Rabu kemarin, di Liga Champions.

Salah tidak bermain dalam pertandingan melawan PSG dan tetap duduk di bangku cadangan selama 90 menit, meskipun Liverpool kalah 2-0 di Stadion Parc des Princes pada leg pertama perempat final kompetisi Eropa tersebut.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Selasa mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal dan akan menghadapi pemenang antara Bayern Munich dan Real Madrid.

Slot mengatakan mengenai tidak dimainkannya Salah sepanjang pertandingan: "Kami ingin tetap bertahan" di leg pertama.

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar "Liverpool Echo": "Ide untuk mempertahankan skor (2-0) hingga pekan depan di Stadion Anfield lebih diutamakan daripada kebutuhan untuk kembali ke pertandingan itu sendiri, di mana tim asuhan Luis Enrique menguasai jalannya pertandingan."

Dia melanjutkan: "Di bagian akhir pertandingan, ini lebih tentang bertahan daripada mendapatkan peluang untuk mencetak gol."

Dia mencatat: "Tidak ada yang tahu, karena musim lalu (pada leg pertama melawan Paris) kami mencetak gol lima menit sebelum akhir pertandingan melalui Harvey Elliott saat Mo ditarik keluar."

Dia melanjutkan: "Kami bertahan selama 20-25 menit di dalam kotak penalti, dan saya pikir lebih baik menghemat energi Salah untuk pertandingan-pertandingan mendatang dalam beberapa minggu ke depan."

Dia menambahkan: "Kamu berpikir bisa tampil lebih baik jika menekan mereka dengan keras dan memaksa mereka melakukan kesalahan. Tapi kami berada dalam posisi bertahan hampir sepanjang pertandingan."

Dia melanjutkan: "Kami mencoba mencari cara agar kemampuan mereka tidak terlalu menonjol, tapi sangat sulit melakukannya melawan tim ini."

Mengenai keputusan untuk bermain dengan lima bek untuk pertama kalinya bersama Liverpool, Slott menjelaskan: "Mereka memiliki kecepatan di setiap sudut lapangan, kecepatan yang luar biasa."

Dia melanjutkan: "Ashraf Hakimi dan Nuno Mendes merupakan ancaman yang luar biasa dibandingkan dengan pemain lain, jadi kami menurunkan (Jeremy) Frimpong dan (Milos) Kerkes (sebagai bek sayap). Itulah alasan di balik keputusan tersebut."

Dia menyimpulkan: "Dengan cara ini, saya pikir kami bisa mencoba menekan mereka dengan keras dan agresif. Biasanya, pemain seperti Milos dan Jeremy lebih mampu melakukan itu daripada sayap murni."

Perlu dicatat bahwa Liga Champions adalah satu-satunya turnamen yang tersisa bagi Liverpool, mengingat mereka sudah tersingkir dari persaingan gelar Liga Premier, kehilangan gelar Piala Liga, dan tersingkir dari Piala FA di babak perempat final.



