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Pekan kesembilan Liga Mesir "Ora" bukan sekadar pekan biasa dalam persaingan liga. Pekan ini berubah menjadi pekan sanksi besar setelah keputusan Asosiasi Klub Profesional Mesir menghantam dengan keras tiga klub terbesar di Mesir: Al Ahly, Zamalek, dan Pyramids.

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Dengan memanasnya persaingan di puncak klasemen dan semakin kerasnya duel di lapangan, wajar jika Komite Kompetisi bergerak untuk menegakkan regulasi secara tegas. Namun, kali ini situasinya berbeda, karena sanksi menyasar nama-nama berpengaruh di ketiga tim tersebut pada momen yang sangat krusial dalam musim ini.

Sanksi menjerat tiga nama menonjol di Al Ahly, Zamalek, dan Pyramids. Mahmoud Hamdy "El Wensh", pemain Zamalek, serta Marwan Attia dan Walid El Karti dijatuhi skors, sementara ketiganya juga dikenai denda.

Menurut pengumuman situs resmi Asosiasi Klub Profesional Mesir, asosiasi telah mengeluarkan sanksi untuk pekan kesembilan berdasarkan regulasi kompetisi, regulasi pelanggaran dan sanksi, serta sistem kontrol mutu untuk musim 2026-2027, dengan menerapkan Pasal 54 regulasi kompetisi yang mengatur kartu kuning bagi staf teknis, administrasi, dan medis serta para pemain.

Sanksi pertama berasal dari laga El Gouna kontra Zamalek. Asosiasi memutuskan menjatuhkan skors satu pertandingan kepada Mahmoud Hamdy "El Wensh", pemain Zamalek, serta denda sebesar 5.000 pound Mesir karena menerima kartu kuning ketiga.

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Hukuman ini menjadi pukulan bagi Zamalek, yang sangat mengandalkan Hamouda di lini belakang. Staf pelatih harus mencari pengganti yang tepat untuk pertandingan berikutnya di tengah padatnya jadwal laga beruntun.

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Adapun pada laga besar pekan ini antara Al Ahly dan Pyramids, keputusan yang diambil bersifat ganda dan mengenai kedua tim sekaligus, menegaskan bahwa asosiasi memperlakukan semua pihak dengan standar yang sama tanpa pengecualian.

Asosiasi memutuskan menjatuhkan skors satu pertandingan kepada Marwan Attia, pemain Al Ahly, serta denda sebesar 5.000 pound Mesir karena menerima kartu kuning ketiga.

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Di sisi lain, asosiasi juga menjatuhkan skors satu pertandingan kepada Walid El Karti, pemain Pyramids, serta denda sebesar 5.000 pound Mesir dengan alasan yang sama, yakni menerima kartu kuning ketiga.

Absennya Marwan Attia akan sangat berpengaruh bagi Al Ahly karena ia merupakan salah satu gelandang terpenting sekaligus elemen yang memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sementara itu, Pyramids akan kehilangan jasa El Karti, salah satu pengatur permainan terbaik tim yang memiliki pengalaman besar dalam laga-laga penentuan.

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Sanksi tidak berhenti pada tiga tim besar tersebut, tetapi meluas ke pertandingan lain pada pekan ini. Sejumlah pemain Wadi Degla, Abou Qir Fertilizers, Smouha, National Bank of Egypt, dan Ghazl El Mahalla dijatuhi skors. Selain itu, Wadi Degla dan Al Ittihad dikenai denda karena kedua tim terlambat memasuki lapangan sebelum babak kedua dimulai, sedangkan Ayman Shaaban Metwally, pelatih tim El Qanah, diskors satu pertandingan.

Laga Smouha kontra National Bank of Egypt juga menghadirkan sanksi terberat pada pekan ini, yakni skors dua pertandingan bagi Ited Jiko Samado, pemain Smouha, akibat kartu merah karena bermain kasar.