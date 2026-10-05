Andres Iniesta, pelatih klub Uni Emirat Arab Gulf United, mengakui bahwa menangani mantan klubnya Barcelona suatu hari nanti akan menjadi hal yang luar biasa.

Situs Tribuna memuat sejumlah pernyataan Iniesta, dalam wawancaranya dengan surat kabar Mundo Deportivo, di mana ia menegaskan bahwa saat ini ia tidak memandang kursi direktur teknik Barca sebagai tujuan tertentu dalam kariernya.

Ketika ditanya apakah jalannya pada akhirnya mungkin membawanya kembali ke Barcelona, Iniesta menjawab, "Takdir akan menentukan apa yang harus terjadi. Jelas akan menjadi hal yang luar biasa jika saya melanjutkan karier kepelatihan saya, mengingat apa arti Barcelona bagi saya, tetapi itu bukan sesuatu yang saya tanamkan dalam pikiran sebagai tujuan tertentu."

Iniesta membandingkan fase baru kariernya ini dengan target-target yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri ketika masih menjadi pesepak bola dan sampai ke akademi klub.

Ia menjelaskan, "Saya selalu mengatakan bahwa impian saya adalah menjadi pesepak bola, dan pada saat itu saya memang sudah memiliki target dan ambisi ketika sampai di Barcelona: sukses bersama tim utama. Itu adalah target dan hal-hal yang sangat jelas dalam pikiran saya."

Adapun sekarang, ia lebih memilih untuk terus melangkah maju tanpa menentukan satu tujuan tertentu, dengan menjelaskan, "Waktu akan mengungkap segalanya, tetapi memang benar bahwa saya sangat menikmati awal ini. Bukan hanya karena menjadi pelatih, tetapi karena segala hal yang mengikutinya."

Xavi Hernandez, mantan rekan setim Iniesta, telah memulai karier kepelatihannya di Qatar, sebelum menangani Barcelona pada 2021 setelah kepergian Ronald Koeman.