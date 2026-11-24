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Jorthy Mokio tidak dapat bermain untuk Ajax selama setidaknya empat bulan, lapor Het Algemeen Dagblad pada Selasa siang. Gelandang itu telah menjalani operasi akibat patah tulang betis.

Menjelang akhir pertandingan pada Minggu siang yang sebelumnya berlangsung cukup tenang, Mokio mengalami cedera. Pemain ADO, Sekou Sylla, tiba-tiba melancarkan tekel keras terhadap gelandang Ajax tersebut.

Mokio harus mendapat perawatan setelah tekel pemain ADO itu dan meninggalkan lapangan dengan bantuan. Pelatih Míchel Sánchez mengkhawatirkan kondisi anak asuhnya.

“Dia akan menjalani pemeriksaan hari ini (Minggu, red.). Saya belum bisa berkata banyak, tetapi kondisinya tampak tidak baik,” kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Kekhawatiran itu pun menjadi kenyataan. Mokio telah menjalani operasi pada tulang betisnya dan tidak akan bermain untuk Ajax selama setidaknya empat bulan.

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Sebelum cedera pada Minggu, Mokio sempat mencetak gol untuk Ajax. Ia menuntaskan umpan Davy Klaassen dengan tenang untuk membawa Ajax unggul 2-0.

Gelandang asal Kongo itu baru bisa kembali bermain untuk Ajax pada akhir Februari. Ini merupakan kehilangan besar bagi tim.

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Meski demikian, pelatih Míchel sudah dapat kembali mengandalkan Julian Brandt dan Sofyan Amrabat untuk pertandingan mendatang melawan FC Thun dan Feyenoord.

Pelatih asal Spanyol itu juga masih bisa mengandalkan Davy Klaassen, Yves Bissouma, Oscar Gloukh, Mohamed Abdella, dan Rayane Bounida.