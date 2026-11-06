Skenario Olmo Dekatkan Barcelona ke Transfer Pemain Bertahan

Bek asal Prancis, Castello Lukeba, memutuskan untuk mengambil langkah maju guna memaksa klubnya, Leipzig, mengizinkannya hengkang dari tim Jerman tersebut.

Castello Lukeba menjadi salah satu target yang diincar Barcelona untuk memperkuat lini pertahanannya.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip jaringan Sky Jerman, bahwa Lukeba mengganti agensi bisnisnya dengan tujuan mempermudah kepindahannya pada musim panas mendatang.

Menurut yang disampaikan jaringan Sky Jerman, sang pemain sangat kecewa dengan agen-agennya yang terdahulu, yang gagal menemukan tujuan baru untuknya selama bursa transfer musim panas lalu.

Lukeba memutuskan menyerahkan masa depannya ke tangan agensi Excellence Sport Nation, yang juga menangani perwakilan Jules Koundé, untuk mengatur langkah-langkahnya ke depan.

Prioritas bek Prancis ini adalah bermain di Spanyol alih-alih pindah ke Premier League, meskipun ia memiliki sejumlah tawaran dari Inggris. Dan Barcelona muncul sebagai salah satu tujuan favoritnya.

Pemain internasional Prancis itu setuju untuk bertahan bersama Leipzig hingga akhir musim, ketika klausul pelepasan dalam kontraknya turun dari 80 menjadi 65 juta euro.

Sang pemain dan klub Jerman tersebut sepakat bahwa musim panas mendatang bisa menjadi waktu yang ideal untuk mengakhiri perjalanannya di Liga Jerman. Leipzig pun terbuka untuk bernegosiasi soal penjualannya, demi memastikan diperolehnya keuntungan finansial yang besar.

Barcelona turut masuk ke dalam pembicaraan, di mana kesepakatan sudah mulai bergerak, ketika agen baru Lukeba bertemu dengan direktur olahraga Barca, Deco, pada akhir bulan lalu untuk membahas situasi bek tengah itu dan menjajaki peluang merampungkan kepindahannya.

Kontak-kontak tersebut memungkinkan diletakkannya angka-angka awal di meja negosiasi, serta penjajakan syarat-syarat dari setiap negosiasi yang mungkin terjadi.

Meskipun klausul pelepasannya mencapai 65 juta euro, Leipzig mungkin akan menerima jumlah yang sedikit lebih rendah, disertai kemudahan dalam cara pembayaran bagi Barca, sebuah skema yang serupa dengan yang digunakan dalam kesepakatan transfer Dani Olmo, ketika klub Jerman itu juga menunjukkan fleksibilitas demi merampungkan kesepakatan.

Lukeba tidak keberatan mengambil peran pribadi dalam mempermudah kepindahannya ke Barcelona. Keinginannya untuk bermain di Spanyol bisa berubah menjadi faktor penentu, apabila klub Catalan itu memutuskan untuk melanjutkan secara final upaya mereka merekrutnya.

Spesifikasi teknis sang pemain pun sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan strategis yang dicari Barcelona untuk memperkuat posisi bek tengah.

Bek tengah berusia 23 tahun yang terikat kontrak dengan klubnya hingga 2029 itu meyakini bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil langkah baru dalam perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

Pergantian agen bisnisnya menjadi langkah pertama dalam sebuah kesepakatan yang mungkin akan mengalami peningkatan tempo pada bulan-bulan mendatang.